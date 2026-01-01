MUJI全新保濕發酵導入系列 限定體驗區/試用裝領取/陶藝工作坊

無印良品以自家研發的「米糠發酵液」推出全新保濕系列，結合日本山形縣米糠萃取的維生素與礦物質，帶來更細緻的滲透與保濕體驗。品牌同步舉行「發酵導入系列」推廣活動，包括限定體驗區、免費試用裝派發及購物贈品等多項活動，讓喜愛護膚的女士們都能體驗新品。

米糠發酵液打造新保濕系列 今次無印良品新品系列的核心成分「米糠發酵液」含 7 種維生素及 8 種礦物質，能迅速滲透角質層，改善肌膚水分、緊緻度與柔滑感，帶來更輕盈的保濕效果。





限定體驗區率先試用新品及換領試用裝 無印良品將於美麗華廣場及皇室堡設置體驗區，提供肌膚測試及產品試用；另外，現場更設大型產品模型打卡區，只需拍照並標註 @muji_hongkong 或 #muji_hongkong，即可換領導入美容液及精華液試用裝（數量有限，送完即止）。活動將於 1 月 16–18 日及 23–25 日，中午 12 時至晚上 9 時舉行。



購買美容產品即送試用裝 此外，於1 月 12–18 日期間，凡於無印良品全線港澳門店及官方網店購買任何個人護理或美容產品，亦可獲贈發酵導入系列試用裝。





「香港陶器市」展覽及陶藝工作坊 皇室堡同步舉辦「香港陶器市」，展出多位本地工藝師作品，從傳統廣彩到新派陶藝，呈現香港陶器文化的多元風格。 為配合展覽，無印良品亦將於 1 月 18 日舉行「移印繪圖手捏陶碟工作坊」，參加者可體驗坭板造型與移印繪圖，成品會於 1 月 23–25 日在市集攤位領取。工作坊分兩節（12:00–13:30／14:30–16:00），費用 300 元，已包括燒製費。 按此預定工作坊

