麥當勞甜品站推KITKAT開心果系列 最平$8起！開心果新地筒/芭菲

麥當勞甜品站新一年打響頭炮，於1月15日起推出全新KITKAT®開心果味新地系列，並一口氣帶來3款期間限定新品，分別有KITKAT® 開心果芭菲、KITKAT®開心果味新地筒以及KITKAT®開心果味新地筒，優惠價錢低至$8起，相當抵食！

麥當勞最新KITKAT開心果系列

今次3款開心果新品都好吸引！大推KITKAT®開心果芭菲配日本直送KITKAT® 72%黑朱古力威化（$17），KITKAT®開心果威化味新地入口香濃，表面灑上香脆開心果碎及濃厚朱古力醬，再配搭滿載甘醇可可風味的日本直送KITKAT® 72%黑朱古力威化，四重口感滋味超驚喜！另外甜品站同步供應香濃順滑的KITKAT®開心果味新地筒（至抵價$8/參考價$9.5），以及KITKAT®開心果味新地筒配日本直送KITKAT® 72%黑朱古力威化（優惠價$10/參考價 $16.5），加上以開心果圖案及花朵綻放的初春設計包裝，視覺味覺同樣滿足！



•供應期由2026年1月15日起，早上11時後供應 （每間甜品站的營業時間有異，詳情請參閱香港麥當勞官方網頁）

•數量有限，售完即止

•於全線香港及澳門麥當勞餐廳之甜品站發售

•圖片只供參考

