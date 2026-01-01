香港學校｜翠林邨浸信會幼稚園免費雙語班 設8位外籍老師打造豐富語境

想小朋友學好英文，不一定要報讀國際學校，本地幼稚園亦能提供優質語言環境。翠林邨浸信會幼稚園於2019年開設國際雙語班，每班設有1位英文母語老師，媲美國際幼稚園。校長陳幗寶自豪表示，校內愈來愈多學生在劍橋英語考試中取得滿盾成績，期望學生能從小打好語文基礎，有助日後廣闊國際視野。她透露，下學年學校將會復辦全日班，下午時段甚至會有3位外籍老師駐班，學生會有更多機會接觸英文。

校長：基層家庭亦可享有優質教育 作為設立國際雙語班的推手，陳校長表示自己讀幼兒教育出身，明白豐富的語境對小朋友學習外語十分重要。她認為優質教育不應該局限於家庭經濟能力，普通人亦可以享有，她上任成為校長後，便與校董會商討開設雙語班。現時校內的外籍老師來自五湖四海，包括有中法混血兒、土耳其及印度人。

每班設 至少 1位 外籍老師 校長同時分享，有家長報名時問「外籍老師有幾多時間係講英文」，她對問題甚為不解，心想「唔通我要計住老師一日講幾多分鐘英文」，後來發現某些國際幼稚園的老師並非長時間駐班，可能會出現兩班學生共用1位老師的情況。陳校長驕傲表示，翠林邨浸信會幼稚園確保每班會有至少1位外籍老師，除了上英文堂外，他們亦會伴隨學生上其他課堂，打造更豐富的英文語境。

首間採用 劍橋英語課程 以趣味遊戲及實物助上課 除了屬區內首間開辦雙語班的幼稚園，學校更是第一間採用劍橋英語課程，配搭上Phonics課程，讓學生建立穩固語言基礎。校長介紹，劍橋課程著重聽說讀寫，幼稚園學生惟能力所限，通常會紮根於聽講讀方面。記者所見老師上課時，會先與學生重溫重點詞語如「car」及「ball」等，再展示膠波及玩具車，相比起圖片，實物教學更能入腦。最後老師會與學生玩不同遊戲，以趣味方式學習。

多個學生考試獲滿分 親身體驗比AI更適合 校長分享，不少家長會自發帶學生報考劍橋英語考試，發現愈來愈多學生在考試中取得滿分15盾的成績，部分學生甚至會自主用英文聊天，反映幼稚園的英文課程和環境相當出色。被問及將AI融入課程的可能性，她認為親身體驗更適合幼稚園學生，「將來小朋友讀到小學或中學，他們會有很多機會接觸AI，所以我更加著重小朋友五感體驗。我們曾經帶小朋友坐渡海小輪，他們可以聞到機油味、感受到海風，這些都是書本或AI不能提供。」 近年幼稚園踏入寒冬，不少學校出現收生困難，陳校長表示學校收生率節節上升，甚至有學生於屯門跨區到寶琳上學。

面試貼士 陳校長表示，面試期間父母可陪伴在旁，老師會觀察小朋友的反應等。學校明白小朋友在陌生環境會扭計哭鬧，不會因此而扣分。