生活
出版：2026-Jan-15 15:00
更新：2026-Jan-15 15:00

Chiikawa Baby 香港限定店第2彈率先睇 多款實用新品 必入手提袋/收納袋/外套（附入場預約連結及教學）

Nose 131455

Chiikawa粉絲注意！早前宣布將於1月23日至3月2日登陸旺角MOKO的「Chiikawa Baby香港限定店」，現正式公開第二彈商品內容！是次系列繼續以「角色吃下神秘糖果後變成嬰兒模樣」為主題，推出多款全新商品，包括便盆造型掛飾毛公仔、表情徽章套裝公仔、迷你亞克力鏡等。另外現場亦有2大可愛打卡位給大家盡情影相。以下準備了是次限定店的商品一覽、入場預約連結以及預約教學和注意事項。

Chiikawa Baby 香港限定店第2彈商品一覽

由 NIKO-NIKO Lifestyle Store 打造的 Chiikawa Baby 香港限定店佔地近 2,000 呎，獨家引入多款日本直送、官方授權的 Chiikawa 商品。這次的第二彈商品由小巧收藏品延伸至日常服飾與袋類用品，當中包括迷你亞克力鏡、多用途收納袋及手提袋和外套等多款實用新品。需要注意的是，Chiikawa Baby系列產品每人每款限購 2 件。

611960060 769034062902686 6348735019951392260 n 611570646 769034202902672 6549693137501999172 n 611669560 769034272902665 6262561936026888834 n 611254866 769034352902657 7979337899343188883 n 611632298 769029889569770 7145301282455621926 n 611320877 769029986236427 6863373492649273267 n 611557818 769029629569796 3564805667777169542 n 612234929 769029766236449 4376189470584029087 n 612450497 769029682903124 944389707424942779 n 611899658 769030082903084 7747387597273820736 n 613105722 769030139569745 4721559479633814291 n 2b 2 44517730 d4ad 408f bdb0 6fb1da740b99 4570189200738 3 4570189200691 3

粉絲必影2大打卡位 走進可愛的 BB 世界

這次香港限定店内設有2大可愛打卡位，讓大家走進充滿童趣的 Chiikawa Baby 世界。當中最吸睛的是以日本快閃店為靈感打造的巨型 BB 床場景，吉伊卡哇、小八與兔兔化身嬰兒造型登場，配上口水巾及迷你道具，呈現出角色少見的一面。另一處則設有以 Chiikawa Baby 漫畫插圖製成的「角色合照牆」，讓粉絲能近距離與角色合影，記錄這份可愛時刻。


巨型BB床場景 角色合照牆 (1) 角色合照牆 (2)

Chiikawa Baby 香港限定店入場預約教學

預約按此

首輪預約：1 月 15 日上午 11 時：開放 1 月 23 日- 29 日名額

615288471 772012909271468 8640343102311407818 n 614723291 772012962604796 8253679685560859664 n 615403721 772013045938121 8340945712632703011 n 614445249 772013102604782 1297355381118221927 n 614217336 772013145938111 3726056681355978830 n 614898602 772013202604772 1961900281809902482 n 615408618 772013242604768 4250251634762518882 n

Chiikawa Baby 香港限定店入場注意事項


615188977 772061932599899 4381904822078396367 n 615155791 772062245933201 545428594011393039 n 614476977 772062162599876 1417738161497921457 n 615425180 772062452599847 4468882030296478309 n 614471711 772062092599883 6628518187103959185 n 615073849 772062315933194 1967031206901177404 n

Chiikawa Baby 香港期間限定店

日期：2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日

時間：上午 11 時至下午 9 時（最後進場時間為下午 8 時 30 分）

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR 樓層中庭

付款方式： 只接受支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適用。

