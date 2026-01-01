Chiikawa Baby 香港限定店第2彈率先睇 多款實用新品 必入手提袋/收納袋/外套（附入場預約連結及教學）

Chiikawa粉絲注意！早前宣布將於1月23日至3月2日登陸旺角MOKO的「Chiikawa Baby香港限定店」，現正式公開第二彈商品內容！是次系列繼續以「角色吃下神秘糖果後變成嬰兒模樣」為主題，推出多款全新商品，包括便盆造型掛飾毛公仔、表情徽章套裝公仔、迷你亞克力鏡等。另外現場亦有2大可愛打卡位給大家盡情影相。以下準備了是次限定店的商品一覽、入場預約連結以及預約教學和注意事項。
Chiikawa Baby 香港限定店第2彈商品一覽
由 NIKO-NIKO Lifestyle Store 打造的 Chiikawa Baby 香港限定店佔地近 2,000 呎，獨家引入多款日本直送、官方授權的 Chiikawa 商品。這次的第二彈商品由小巧收藏品延伸至日常服飾與袋類用品，當中包括迷你亞克力鏡、多用途收納袋及手提袋和外套等多款實用新品。需要注意的是，Chiikawa Baby系列產品每人每款限購 2 件。
粉絲必影2大打卡位 走進可愛的 BB 世界
這次香港限定店内設有2大可愛打卡位，讓大家走進充滿童趣的 Chiikawa Baby 世界。當中最吸睛的是以日本快閃店為靈感打造的巨型 BB 床場景，吉伊卡哇、小八與兔兔化身嬰兒造型登場，配上口水巾及迷你道具，呈現出角色少見的一面。另一處則設有以 Chiikawa Baby 漫畫插圖製成的「角色合照牆」，讓粉絲能近距離與角色合影，記錄這份可愛時刻。
Chiikawa Baby 香港限定店入場預約教學
預約按此
首輪預約：1 月 15 日上午 11 時：開放 1 月 23 日- 29 日名額
Chiikawa Baby 香港限定店入場注意事項
Chiikawa Baby 香港期間限定店
日期：2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日
時間：上午 11 時至下午 9 時（最後進場時間為下午 8 時 30 分）
地點：MOKO 新世紀廣場 MTR 樓層中庭
付款方式： 只接受支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適用。