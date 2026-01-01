憑着愛找到出路 以廣東歌書法伴社區療傷前行

香港的2025並不平靜，大埔火災以及各種連串不幸事故，為社區帶來一層難以言喻的情緒陰霾。面對突如其來的哀傷與不安，社會瀰漫著一種無力與沉重。在這樣的時刻，如何尋找情緒的出口、讓社區慢慢復元，成為許多人心中共同的叩問。 中華基督教禮賢會香港區會社會服務部，於1963年扎根香港，一直致力回應長者、家庭及兒童的全人需要，尤其關注精神健康的復元與社區連結。於1月9至12日一連四日舉辦的《憑著愛，我信有出路》廣東歌書法展已圓滿結束，活動以書法與歌詞，讓人看得見在逆境中仍能擁有自我療癒與重新站起來的力量，為社會注入一份看得見的希望。

憑歌借意 一生風霜總結成珍貴力量 活動邀請了過百位長者，親手以書法寫下一句曾在人生低谷中扶持他們的廣東歌詞。從展覽中見證生命的韌性，不少人認為長者單方面依賴社區照顧，卻忽視了他們歷經風霜下積累的生命智慧與心靈自療能力，正是陪伴社區走過幽谷的珍貴力量。 在展覽中，兩位參展長者分享了他們故事。林景美女士揀選了《但願人長久》中的「但願人沒變，願似星長久」。星星對景美而言，是遙遠卻持續發光的存在。在丈夫離世後，每當思念與孤單襲來，她便仰望夜空，想像所愛之人已化作星辰默默守望，內心便多了一份釋然與平靜。她認為：「個人的失落雖真實而天災人禍亦無法預計，應學會珍惜當下，更豁達面對生命的來去。」

陳玲玲女士則選了《沉默是金》的「是非有公理憤言，莫冒犯別人」。她為社會上不少因口角而起的衝突感到痛心。這句歌詞提醒她，凡事不必爭一時之氣，放下執著並非放棄，而是為了先保護自己的心靈，讓未來更有力量前行。她分享，寫書法的那份專注與寧靜，有助情緒沉澱，是一個自我療癒的過程。

與情緒共存 憑愛找回內在平靜 展覽中同時展示了多位長者的作品與生命故事，從一個個故事可見，長者面對生命中的離別、孤獨與社會紛擾時，除被動承受，亦可透過一歌一詞、一筆一劃的書寫，學習與情緒共存，練習釋懷與放下。這亦正是現代人在急促而壓抑的生活中，極為需要的情緒掌控能力。

是次書法展，不單讓長者展現才華，更是搭建一個讓社區彼此聽見、療癒的平台。情緒復元並非遙不可及，可以像這些長者一樣，從一句觸動心靈的歌詞、從一次安靜的書寫，更可以從一次仰望星空開始。當社區中每個人都願意正視自己的情緒，並學習長者那份「憑著愛」相信有出路的從容，在藝術、在歌詞、在彼此的分享中，找到屬於自己的那份平靜與力量。期望活動傳遞的溫暖與韌力，能持續在社區中發酵，彼此憑愛相伴前行。

掃描左下角QR code即可聆聽作品故事。

延續身心靈關顧 持續伴大眾療癒

中華基督教禮賢會香港區會社會服務部的助理行政總裁表示：「雖然書法展已結束，但禮賢會對大眾身心靈的關懷不會停止。我們將繼續提供三個月的免費輔導服務，幫助受到宏福苑事故影響的社會人士。針對香港的高壓生活節奏，禮賢會還提供身心靈舒壓活動，讓大眾有機會重新認識自己並獲得喘息的空間。此外，我們特設照顧專業人士（如教師、醫護人員和社工）的輔導專線，讓他們在照顧他人的同時，也能坦誠面對自己的需求，善待自己。」 恩樂專業人員輔導專線：2715 2540 輔導WhatsApp：9839 6230

