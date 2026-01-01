啟德帝盛酒店「Pink Meets Black」 K-pop 主題DJ夜 BLINKs 可享9折優惠

韓國女團 BLACKPINK 即將於啟德舉行演唱會，啟德帝盛酒店 Jin Bo Law 空中酒吧將同步舉辦「Pink Meets Black」主題 DJ 夜，播放多首 K-pop Remix。套票提供 3 小時無限暢飲套餐，並設早鳥 85 折及 BLINKs 9 折優惠，讓各位BLINKs在演唱會結束後仍可沉浸於音樂氣氛中。



Pink Meets Black K-pop 主題夜將於 1 月 24 日晚上 9 時至凌晨 12 時舉行，場地提供 3 小時無限暢飲套餐，包括韓式燒酒、紅白酒、汽泡酒、啤酒、烈酒及多款無酒精飲品，並附串燒拼盤，每位收費為港幣 $420 加一服務費。於 1 月 22 日或之前預訂可享 85 折，而持有當日演唱會門票的賓客則可享 9 折優惠。

現場亦提供多款韓式小食供加購，包括韓式香辣雞翼、炒年糕、牛肉紫菜飯卷及炸薯格配韓式醬，可按個人喜好搭配飲品。



「Pink Meets Black」主題 DJ 夜詳情 日期： 2026 年 1 月 24 日（六） 時間： 9:00pm – 12:00am 地點： 啟德帝盛酒店 15 樓 Jin Bo Law 空中酒吧（啟德承啟道 43 號） 3 小時無限暢飲套餐： 每位 $420 +10% 早鳥優惠： 1 月 22 日或之前預訂可享 85 折 BLINKs 優惠： 憑當日演唱會門票可享 9 折



* 兩項優惠不可同時使用，另收加一服務費。

