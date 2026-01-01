2026馬年最旺髮色大公開 染錯顏色老10歲？ 內附本地權威機構評測

新年新形象！踏入2026馬年，不少人都想透過轉換髮色迎接新開始，同時巧妙地遮蓋逐漸顯現的白髮，以最佳狀態示人。然而，選擇不適合的髮色，效果可能適得其反，甚至讓人看起來顯得憔悴。特別是年過40的人士，髮色選擇不僅影響時尚感，更關乎整體氣質與精神面貌。過淺的髮色容易凸顯髮質問題，太鮮豔的顏色則可能與成熟氣質不協調。如何挑選自然、有光澤又不傷髮質的染髮產品，絕對是一門學問！今次就為大家揭曉2026年4款開運髮色，並介紹1款獲本地權威檢測機構高度評價的天然染髮護髮膏，讓您染得安心、展現自信光彩！

2026 馬年四大最旺髮色大公開 今年髮色趨勢著重自然質感與氣質修飾，尤其適合40歲以上人士。以下推薦4款兼具馬年開運效果與時尚感的髮色，不僅能提亮膚色、顯年輕，更貼近時下低調優雅的潮流。 紅棕色：新年必染 Top One 顯氣色紅潤 紅棕色調溫潤帶有暖意，與亞洲膚色十分相襯。不少50歲以上人士都有面色容易偏黃或暗沉等困擾。而紅棕色能巧妙中和膚色，增添自然紅潤光澤，讓整個人看起來更有精神飽滿！而且紅棕色不會過於張揚，室內呈現自然棕色，在陽光下則透出細膩紅暈，低調中展露質感。

亮棕色：輕盈添髮量 淺色系之選 亮棕色比傳統棕色更明亮一點，卻不似金髮色對膚色有嚴格要求，尤其適合初次嘗試淺色系的人士，而且淺髮色更顯輕盈感。不少40歲以上人士都有髮量減少的煩惱，亮棕色能讓髮絲顯得豐盈蓬鬆，再搭配適當層次剪裁，整體造型更添活力，達到自然減齡的效果。

深棕色：穩重不失時尚 專業形象 UP UP UP 深棕色接近原生髮色，遮蓋白髮效果十分顯著，而且新生髮交界不會過於明顯，避免尷尬的「布丁頭」。深棕色給人穩重、可靠的感覺，適合職場或需要展現專業形象的場合。同時，深棕色帶有微微的巧克力色光澤，在光線下更顯髮質豐盈健康，低調卻不失時尚感。

自然黑色：萬年不敗經典髮色 氣場全開 黑色絕對是經典中的經典，尤其適合髮量較多又氣質端莊的人士，更是不少有修飾白髮需求人士的首選，但要小心純黑髮色容易顯得死板，一不小心更會染出假髮感。選擇帶有透明感的「黑茶色」，則能呈現柔和光澤與自然層次，均勻覆蓋白髮的同時，重現秀髮的濃並塑造俐落而自信的形象。

為何要避開傳統化學染髮劑？解析天然染髮膏的優勢 比起揀選適合的新髮色，更重要的是選對產品！傳統化學染髮劑對頭皮與髮質造成多重負擔, 很多常見成分會刺激頭皮，引發過敏、痕癢甚至紅腫。同時，化學染劑需強行打開頭髮表層的毛鱗片以滲入色素，過程中往往導致頭髮變得乾燥脆弱、易斷裂，失去天然光澤。長期使用會出現脫髮加劇的情況。

正因為傳統染髮劑潛藏這些隱憂，越來越多追求健康與美感並重的人士，轉而選擇成分溫和、以天然植萃為核心的染髮產品。例如，獲本地權威檢測機構五星評級、並由樂壇天后容祖兒親身推薦的「Return天然染髮護髮膏 (4色)」，便是以「染髮同時養髮」為理念，改以植物色素與護髮精華溫和上色，不僅能減低頭皮負擔、避免異味困擾，更能在覆蓋白髮的同時修護髮質，絕對是今個新年的安心染髮之選。

本地權威檢測機構五星評級 樂壇天后親身推薦 榮獲本地權威檢測機構5星評級、並獲樂壇天后親身推薦的 「Return天然染髮護髮膏（4色）」， 以獨家日本「ION」離子染髮技術為核心，透過天然離子色素溫和附著於髮絲表層，不滲入頭皮與髮芯，從根源減少刺激與損傷。產品更經由日本JP研究所評為No.1，體現其技術與品質的雙重認可。

值得關注的是，本地權威機構在2025年針對市面多款標榜「天然」的染髮劑進行嚴格檢測，發現部分產品仍含有禁用物質或潛在致敏成分。然而，「Return天然染髮護髮膏」 在該次測試中，不僅完全符合安全標準，更獲頒總評5星滿分的最高認證，成為少數真正實現「天然與安全並重」的染髮選擇。

配方中更蘊含13種海藻精華及11大美容護髮成分，包括山茶花油、大馬士革玫瑰花等，為頭髮提供所需養份，做到滋養及保護頭皮。當中的日本紅海藻能抵禦紫外線傷害，延長髮色持久度。

更加入了法國MELITANE原生色素復甦精華，有效激活頭髮原生色素形成，從根源逐減少白髮再生，真正做到「染髮兼護髮」。同時，產品不含12大致敏成分，氣味天然，染髮過程舒適。 使用方法簡單 效果循序漸進 化學染劑的刺鼻氣味與複雜調配過程亦常令人卻步，但Return天然染髮護髮膏（4色）則散發天然香氣，加上產品無需混合，一推即可均勻塗抹。建議於乾髮上使用，從髮根至髮尾均勻塗抹 重點加強白髮部位。等待10-20分鐘後即可沖洗。首次使用效果或許未如理想，可連續使用3至5次，上色與鎖色效果則會越發越顯著，同時做到改善髮質。無論是白髮增多、頭皮敏感或想改善頭髮問題人士均適用，更有用家實證，絕對有信心保證﹗

· 100% 用家認同無化學氣味、刺激性及致敏性 · 96%用家認同有效減少灰髮、白髮出現 · 98%認同染後髮質柔潤亮澤 · 99%更認同持續使用，上色及鎖色效果均有提升