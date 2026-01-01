塔斯曼尼亞農場之旅 體驗黑松露狩獵！Farm to Table品嘗松露美食 全澳首個松露農場

塔斯曼尼亞以純淨無污染的環境和豐富農產品聞名，遠離都市喧囂的這大片土地中，全島都有各種農場。今次旅程記者就帶大家到松露農場，於The Truffle Farm體驗黑松露狩獵及Farm to Table品嘗各種黑松露美食！ 圖文：Rosina 鳴謝：Tourism Tasmania

全澳洲首個松露農場 The Truffle Farm位於塔斯曼尼亞北部，大西排山山腳的城鎮德洛蘭(Deloraine)，距離塔斯曼尼亞第二大城市朗塞斯頓(Launceston)約45分鐘車程。這座農場成立於1999年，是全澳洲首個松露農場，第一代老闆從德洛蘭的農場中成功培植澳洲第一顆黑松露，自此開啟當地的黑松露市場，成為澳洲重要的黑松露產區，亦令塔斯曼尼亞的黑松露成為澳洲頂級黑松露之一。時至今日，這個松露農場由第二代傳人Henry和Anna兄妹繼承，兩兄妹各自發揮所長，帶領農場發展：Henry負責經營Tasmanian Truffles品牌，專注監控黑松露品質及松露供應銷售；Anna則領導The Truffle Farm，為到訪的遊客提供導覽及松露狩獵體驗，令遊客更了解松露採收及培植過程。

The Truffle Farm有農場提供導賞體驗，更設餐飲區和商店。

體驗松露狩獵 品嘗松露滋味 今次記者就跟隨第二代松露獵人Anna，參加約2小時的狩獵午餐導賞體驗，深入了解一番松露！一走進大門，Doug、Peggy和Poppy3隻工作犬已極為興奮地迎接各位，Anna帶我們到小木屋品嘗餐點，享用以自家松露入饌的招牌新鮮松露三重芝士烤三文治，微焦外皮香脆，內餡松露夾雜軟滑芝士，更附上四款自家出品的醬料：松露油、松露蜂蜜、松露芥末及松露香醋，每款入口都別具風味，又拿出塔斯曼尼亞的葡萄酒作配搭，了解松露作為食材如何提升菜餚層次。

在品嘗美食的過程中，Anna亦講解松露生長習性。要種出松露不容易，由於松露生長於土壤下，要知道松露的生長情況，以及精準地把松露從土壤中刨挖出來，單靠人類肉眼絕對無法做到。所以獵犬的作用極為重要，成熟的松露會散發特殊香氣，工作犬經訓練後利用其靈敏的嗅覺，判斷出成熟松露位置，大大提高採收率！松露尚未成熟時，內部會是白色；如果完全成熟，內部會是暗褐色，呈現明顯的大理石紋。氣溫、土壤酸鹼變化及濕度都令松露成熟時間產生變化，松露經數年生長才能成熟，得來不易，所以松露亦被稱為「黑色寶藏」！

今次記者跟隨Anna與3隻訓練有素的工作犬Doug、Peggy和Poppy，一同深入林間。The Truffle Farm同時種有夏季及冬季松露，所以松露狩獵體驗一年四季皆可預約。出發前需要著上鞋套，以免把害蟲或外來病菌污染松露園，行走時需緊隨導賞員的路線，一個跟著一個前進，避免誤踩周邊土壤下尚未成熟的松露。過程中Anna更展示如何訓練獵犬，只見3隻獵犬從原本悠閒熱情的模樣變得冷靜，訓練有素地進行搜索，穿過各種區域，逐棵樹尋找成熟黑松露的蹤影，過程十分難忘！體驗結束後，Anna展示不同熟度的松露，新鮮採摘的松露有股土壤與菇菌混雜的獨特氣息，成熟切開的松露更有股樹木和蜂蜜的清甜香，其獨特香味亦是饕客趨之若鶩的原因。

臨走前當然要歎甜品！一嘗自家製的松露雪糕，入口淡淡松露香氣，齒頰留香。雪糕同樣按個人口味，加入松露製的調料，個人推薦加入松露油，增加油潤感，口感更豐富。

入手當地松露產品 如果只想入手塔斯曼尼亞松露，來到這裡亦可於大門旁邊的Farm Gate Shop選購產品，裡面售賣新鮮松露，以及各種自家製的松露產品。記者認為松露蜂蜜最值得入手，蜂蜜採用塔斯曼尼亞知名的革木(Leatherwood)蜂蜜，加入黑松露手工調配而成，把蜂蜜加進各種美食中，能讓整體風味增添層次！

Farm Gate Shop可入手新鮮松露。

The Truffle Farm 地址：844 Mole Creek Road, Farm, Needles, Tasmania, 7304 狩獵午餐體驗價錢：每位澳元$195 預約體驗：請按此 Farm Gate Shop營業時間：10:00 – 16:00