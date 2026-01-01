熱門搜尋:
出版：2026-Jan-16 11:00
更新：2026-Jan-23 18:00

農曆新年2026｜新都城中心Esther Bunny「新春櫻花鐵道之旅」 6大粉紅打卡裝置 期間限定店/韓系市集/角色見面會（有片）

將軍澳 MCP 新都城中心今年以粉紅櫻花與韓系鐵道為主題，帶來 Esther Bunny 的6打限定打卡裝置，讓大家在新春及情人節期間可以於商場內感受輕鬆柔和的節日氣息。亦會舉行見面會、期間限定店與市集等活動，即睇以下詳情。

粉紅櫻花與鐵道主題 6 大打卡裝置

Esther Bunny 家族成員：Ribbon Bunny、Lavender Bunny、Cream Bunny、Blue Bunny將會逐一悉數登場，以韓風造型配合櫻花佈置，帶大家遊走6大主題場景，包括：

  • 6米高韓服絨毛 Esther Bunny：以韓服造型亮相首爾大街背景，是最吸睛的迎賓主角。

  • 粉紅櫻花夢幻車站：Lavender Bunny 在櫻花月台等候 Bunny Express，少女系佈景適合自拍。

  • Bunny Express 心心列車：以浪漫春日景色為主題，營造韓劇般的甜蜜氛圍。

  • 幸福祈願櫻花樹：4米高櫻花樹結合燈飾，營造唯美打卡位。

  • Blue Bunny 愛神之箭：心形光芒象徵甜蜜與幸福，可與情人或好友合影。

  • 心跳遊戲區：H‧COINS會員即日消費滿額即可參與，把心心豆袋投入分數區域，有機會獲得角色貼紙。

    MCP 新都城中心 呈獻「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」 粉紅櫻花夢幻車站 心跳遊戲區 心心列車的專屬私人包廂 6米高韓服絨毛Esther Bunny (2) 幸福祈願櫻花樹

    首個 Esther Bunny 新春期間限定店

    場内同步開設全港首個 Esther Bunny 新春期間限定店，推出逾 50 款主題精品，包括首次亮相的 全新造型盲盒、香味毛絨公仔等。此外，Ribbon Bunny 將於指定日子出席 「Esther Bunny 心動見面會」，向粉絲送上新春祝福，屆時可與角色近距離互動及拍照留念。場內亦有 Esther Bunny 期間限定照相館（SNAPIO），H‧COINS 會員以指定 H Coins 可換領拍攝券，以角色限定相框留下甜美紀念。

    見面會日期：

    1 月 24 日及 25 日｜下午 2:00 – 4:00（每節約 20 分鐘）

    詳情以 TOYZEROPLUS_HK 公布為準


    甜蜜禮遇 艾絲樂小兔花朵系列毛絨盲盒 凡於《Esther Bunny 新春期間限定店》 消費滿 HKD 300 即送艾絲樂小兔毛絨髮圈乙件 (款式隨機) 艾絲樂小兔最新周邊系列 Esther Bunny 艾絲樂小兔假期時光系列盲盒 粉嫩可愛的Ribbon Bunny

    韓系生活市集及節慶活動

    由 2 月 2 日至 2 月 15 日，MCP 與 LOCOLOCO 文創市集合作舉辦「韓系生活市集」，網羅多個本地手作與韓風選物小店。新春期間亦會有財神派金幣朱古力、K-pop 舞蹈演出、韓式似顏繪及情人節型男派玫瑰等節目，增添節日氣氛。


    Esther Bunny 毛毛利是袋換領

    H‧COINS 會員於場內以電子貨幣即日消費滿 HK$1,200，可換領 Esther Bunny 主題利是袋乙個（款式隨機）。

    螢幕擷取畫面 2026 01 15 171344

    Esther Bunny 毛毛利是袋換領

