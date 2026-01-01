新都城中心Esther Bunny「新春櫻花鐵道之旅」 6大粉紅打卡裝置 期間限定店/韓系市集/角色見面會

將軍澳 MCP 新都城中心今年以粉紅櫻花與韓系鐵道為主題，帶來 Esther Bunny 的6打限定打卡裝置，讓大家在新春及情人節期間可以於商場內感受輕鬆柔和的節日氣息。亦會舉行見面會、期間限定店與市集等活動，即睇以下詳情。

粉紅櫻花與鐵道主題 6 大打卡裝置 Esther Bunny 家族成員：Ribbon Bunny、Lavender Bunny、Cream Bunny、Blue Bunny將會逐一悉數登場，以韓風造型配合櫻花佈置，帶大家遊走6大主題場景，包括： 6米高韓服絨毛 Esther Bunny：以韓服造型亮相首爾大街背景，是最吸睛的迎賓主角。

粉紅櫻花夢幻車站：Lavender Bunny 在櫻花月台等候 Bunny Express，少女系佈景適合自拍。

Bunny Express 心心列車：以浪漫春日景色為主題，營造韓劇般的甜蜜氛圍。 幸福祈願櫻花樹：4米高櫻花樹結合燈飾，營造唯美打卡位。 Blue Bunny 愛神之箭：心形光芒象徵甜蜜與幸福，可與情人或好友合影。 心跳遊戲區：H‧COINS會員即日消費滿額即可參與，把心心豆袋投入分數區域，有機會獲得角色貼紙。



首個 Esther Bunny 新春期間限定店 場内同步開設全港首個 Esther Bunny 新春期間限定店，推出逾 50 款主題精品，包括首次亮相的 全新造型盲盒、香味毛絨公仔等。此外，Ribbon Bunny 將於指定日子出席 「Esther Bunny 心動見面會」，向粉絲送上新春祝福，屆時可與角色近距離互動及拍照留念。場內亦有 Esther Bunny 期間限定照相館（SNAPIO），H‧COINS 會員以指定 H Coins 可換領拍攝券，以角色限定相框留下甜美紀念。

見面會日期： 1 月 24 日及 25 日｜下午 2:00 – 4:00（每節約 20 分鐘） 詳情以 TOYZEROPLUS_HK 公布為準



韓系生活市集及節慶活動 由 2 月 2 日至 2 月 15 日，MCP 與 LOCOLOCO 文創市集合作舉辦「韓系生活市集」，網羅多個本地手作與韓風選物小店。新春期間亦會有財神派金幣朱古力、K-pop 舞蹈演出、韓式似顏繪及情人節型男派玫瑰等節目，增添節日氣氛。



Esther Bunny 毛毛利是袋換領 H‧COINS 會員於場內以電子貨幣即日消費滿 HK$1,200，可換領 Esther Bunny 主題利是袋乙個（款式隨機）。

