新店關注組｜西營盤日式抹茶店Aokomi $18起食抹茶美食 全港首間自設石磨工坊 即睇試業優惠

全港首間自設石磨工坊的日式抹茶店「Aokomi 若葉 込み」將於1 月21 日正式開業！品牌主打由宇治茶園購入碾茶，再在店內新鮮研磨至抹茶，並炮製成多款抹茶飲品及美食，在香港都能品日本宇治茶園風味！

香港首間自設石磨工坊抹茶店

抹茶品牌「Aokomi 若葉 込み」創辦人Joey Yu多年來醉心研究日本傳統抹茶文化，累積超過十年的經驗，店內設立全港首個石磨工坊，以新鮮碾磨的茶葉沖泡抹茶，帶來香港難得一見的「現磨抹茶」體驗。

店內的出品細節盡顯日本茶道的職人精神，茶葉由Joey親身走訪京都宇治茶園入貨，並和當地茶農建立良好關係，挑選出以Shizen-shitate自然種植方式的碾茶品種，茶樹以自然節奏生長，保留最天然純粹的味道。研磨過程同樣講究，每小時僅能生產約 30 至 50 克茶粉，粉末細緻至 5 至 10 微米。緩慢研磨能完整保留茶葉香氣與營養，工坊內的溫度與濕度亦嚴密監控，精準到不容一絲誤差。為確保最佳品質，Aokomi 每週設兩天定休，專注內部研磨與準備，展現對出品的一絲不苟。