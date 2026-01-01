新店關注組｜西營盤日式抹茶店Aokomi $18起食抹茶美食 全港首間自設石磨工坊 即睇試業優惠

全港首間自設石磨工坊的日式抹茶店「Aokomi 若葉 込み」將於1 月21 日正式開業！品牌主打由宇治茶園購入碾茶，再在店內新鮮研磨至抹茶，並炮製成多款抹茶飲品及美食，在香港都能品日本宇治茶園風味！
香港首間自設石磨工坊抹茶店
抹茶品牌「Aokomi 若葉 込み」創辦人Joey Yu多年來醉心研究日本傳統抹茶文化，累積超過十年的經驗，店內設立全港首個石磨工坊，以新鮮碾磨的茶葉沖泡抹茶，帶來香港難得一見的「現磨抹茶」體驗。
店內的出品細節盡顯日本茶道的職人精神，茶葉由Joey親身走訪京都宇治茶園入貨，並和當地茶農建立良好關係，挑選出以Shizen-shitate自然種植方式的碾茶品種，茶樹以自然節奏生長，保留最天然純粹的味道。研磨過程同樣講究，每小時僅能生產約 30 至 50 克茶粉，粉末細緻至 5 至 10 微米。緩慢研磨能完整保留茶葉香氣與營養，工坊內的溫度與濕度亦嚴密監控，精準到不容一絲誤差。為確保最佳品質，Aokomi 每週設兩天定休，專注內部研磨與準備，展現對出品的一絲不苟。
新鮮研磨「首次採摘」碾茶
首次來訪，不妨先品嚐店內招牌抹茶。Aokomi 採用「首次採摘」（first harvest）碾茶研磨成粉，風味柔和純淨。「抹・Straight」（薄茶）提供三款單一品種抹茶（$68／$85／$115），由茶藝師即席沖泡。抹茶粉經細篩後注入室溫水激活茶胺酸，再加入熱水以茶筅打出細滑泡沫。每款抹茶風味各異，品牌更貼心附上風味小卡，介紹產區及口感差異。想品味更濃郁風格，可選「濃・Velvet」（濃茶）（$120），選用頂級抹茶粉，僅加少量水攪拌至高稠度質感。客人可近觀抹茶在茶碗中流動的光澤，再以小匙細味其層次。享用後，茶藝師會注入熱水沖出第二泡，輕盈柔順卻仍保留悠長甘韻。配上意大利黑朱古力，更能襯出抹茶的鮮甜層次。
喜愛新派風味的客人可試「草莓抹茶卡布奇諾」（熱 $60／凍 $62）。以士多啤梨浸泡牛奶為底，透過特製奶泡機打出如忌廉般柔滑的細膩口感，抹茶與果香交融，入口彷彿品嚐到一口士多啤梨海綿蛋糕般的甜美。
高質輕食＋甜點
餐牌亦備多款融合茶元素的輕食及甜點。必試「絲滑抹茶布丁」（$42），三重口感層次令人難忘：底層是以日本糯米粉調製的自家製麻糬，軟糯香潤；中層是奶香濃郁、入口即化的牛奶布丁；頂層則以 Aokomi 專屬 Komi 抹茶調製，香氣濃厚卻不苦澀。由 2 月 4 日起，店內將推出「碾茶開心果醬酸種麵包」（$105），以手工酸種麵包塗上自家研磨的開心果醬。醬料嚴選意大利西西里開心果製作，融合碾茶泡浸的橄欖油，再撒上碾茶粉末，香郁甜美的堅果風味與茶香在口中交融綻放。
為慶祝試業，在 1 月 21 日至 25 日期間每日首 30 位購買任何抹茶飲品的顧客，將免費獲贈造型可愛、以法國牛油手工製作的 Aokomi 莎布蕾曲奇一件（隨機口味）。
Aokomi 若葉 込み
地址：西營盤第一街 8 號縉城峰地下 3 號店
試業營業時間：
星期三至五 - 8:30am – 4:30pm (最後點餐時間為 3:30 pm)
星期六及日 - 11am – 5pm (最後點餐時間為 4pm)
逢星期一及二休息