CONVERSE金線緞面喜慶紅sneakers 復古鞋款加入流蘇馬蹄鐵應節

美國sneakers品牌老大哥CONVERSE，全新「起飛」系列以飛馬為靈感，注入三款經典鞋履當中，加入大量相關節慶元素，以充滿生命力的設計，邀請每一位穿著者，以天馬行空的姿態，躍入農曆馬年。

「起飛」系列不但融入飛馬紋章、馬蹄鐵符號，還有象徵好運的金線元素，以及洋溢喜慶的紅色，來強化新年氛圍。在Chuck 70馬年流蘇版，採用緞面質感的織紋布做鞋面，搭配可自由拆卸的皮革流蘇。紅白配色撞擊出視覺張力，結合金色馬蹄D型環，在經典鞋形輪廓中，勾勒出動感之美。