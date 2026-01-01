CONVERSE金線緞面喜慶紅sneakers 復古鞋款加入流蘇馬蹄鐵應節

美國sneakers品牌老大哥CONVERSE，全新「起飛」系列以飛馬為靈感，注入三款經典鞋履當中，加入大量相關節慶元素，以充滿生命力的設計，邀請每一位穿著者，以天馬行空的姿態，躍入農曆馬年。
「起飛」系列不但融入飛馬紋章、馬蹄鐵符號，還有象徵好運的金線元素，以及洋溢喜慶的紅色，來強化新年氛圍。在Chuck 70馬年流蘇版，採用緞面質感的織紋布做鞋面，搭配可自由拆卸的皮革流蘇。紅白配色撞擊出視覺張力，結合金色馬蹄D型環，在經典鞋形輪廓中，勾勒出動感之美。
至於Chuck Taylor All Star Fold Over Lift翻折厚底版，透過超高筒翻折結構，塑造搶眼造型。耐磨帆布與絎縫翻折細節，營造豐富層次，搭配厚底設計與兩組超長鞋帶，彰顯波鞋強大氣場。Run Star Trainer馬年流蘇版，鞋舌內嵌流蘇呼應系列主題，流暢線條延續復古運動風格；搭載三層記憶雲感鞋墊，確保步履輕盈舒適；鞋跟星箭logo與馬蹄D型環細節暗藏巧思。
此外，服飾方面CONVERSE以「馬年刺繡」為核心，推出多款冬季單品，打造既喜慶又時髦的節慶穿搭：如在翻領外套融入前後刺繡與開運蹄鐵圖騰，立體工裝口袋與金屬隱藏式壓扣；企領外套則選用徽章織標，並暗藏福運細節，挺括的領型與縮口剪裁帶來俐落的外觀；運動大學tee則胸前徽章與袖口金線呼應佳節，領口與袖擺的疊穿設計，增添穿搭玩味。
CONVERSE
地址：銅鑼灣希慎廣場509號
查詢：CONVERSE_HongKong@IG