Sanrio x Rody跳跳馬不倒翁公仔 新年登陸7-Eleven！限定隱藏版Kuromi+郁郁耳版玉桂狗同步登場

馬年新春將至，今期7-Eleven邀請6位超人氣Sanrio角色為大家送上新春祝福！ Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll玉桂狗、Pompompurin布甸狗及Minnanotābō大口仔，齊齊身穿知名充氣玩具馬品牌Rody跳跳馬新裝，以全新「開運不倒翁公仔系列」與各位拜個早年！全套「開運不倒翁公仔系列 」一共8款，更包括隱藏版閃爍Kuromi X Rody跳跳馬開運不倒翁公仔及 7-Eleven APP限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。集齊一套作開運擺設，新一年實運氣爆燈，幸福滿滿！

全新「開運不倒翁公仔系列」將於1月 21日早上7時起，於全線香港7-Eleven與大家見面！6位Sanrio characters角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll玉桂狗、Pompompurin布甸狗及Minnanotābō大口仔，分別換上顏色鮮豔的Rody跳跳馬頭套現身，可愛設計充滿賀年元素，集齊一套開運招財，最適合作居家開運擺設！公仔設計以「達摩不倒翁」為靈感，觸感柔軟，更內置搖鈴，只需輕輕晃動即發出清脆「啷啷」聲，招福之餘帶來滿滿治療感！每款公仔皆印有其各自的祝福語包括：「大吉」、「結緣」、「開運」、「健康」、「常滿」及「必勝」，新一年將祝福送上！

另外，7-Eleven應用程式更推出限定版15cm的「郁郁耳Cinnamoroll X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」由Cinnamoroll玉桂狗戴上天藍色Rody跳跳馬頭套現身，獨特毛茸茸觸感舒服柔軟，按壓其腹部可郁動頭套耳朵，超級可愛！想換購限定版郁郁耳公仔，於1月21日早上7時起至2026年3月20日止，儲齊35張電子印花，即可免費隨機換購1件，限量2,000件，先到先得，換完即止！亦可儲齊12張電子印花加$88，即可隨機換購1件。每位顧客每日最多換購「15cm 郁郁耳Cinnamoroll X Rody」5件。

電子及實體印花派發詳情

由2026年1月21日早上7時起至2026年3月17日止。於7-Eleven實體店舖或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花1張，其後每$10可多享 1 張印花。另外，下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲相關交易之電子印花；於店舖購物時，付款前讓店員掃描 yuu ID或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。

換購詳情

電子印花：由2026年1月21日早上7時起至2026年3月20日止，儲齊20張電子印花，即可免費隨機換購「開運不倒翁公仔系列 」1件，限量 5,000件，先到先得，換完即止；或儲齊4張電子印花加$65，即可隨機換購1件；或儲齊6張電子印花加$108，即可隨機換購2件。「開運不倒翁公仔系列」均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。每位顧客每日最多換購「開運不倒翁公仔系列」20件。