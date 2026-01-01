網上熱話｜侄仔急需換腎 港爸做樣帶20歲女配對成功後欲縮沙 網民反批：咁一早就唔好check

所謂「久病床前無孝子」，無事無幹的時候一家人樂也融融，但當出事之後又有幾多個家人願意出錢出力協助渡過難關？早前，一位爸爸發文稱自己35歲的侄仔因病急需換腎，全家總動員出動驗身助配對，豈料最終僅得20歲親生女配中，欲縮沙卻又怕影響家庭關係，十分矛盾。

35歲侄仔急需換腎 全家總動員驗身助配對 早前，一位爸爸在社交平台無奈發文，直指他大哥的兒子，即其35歲的侄仔「病到要換腎，藥頂唔住，醫生建議移植」。因為侄仔「逢年過節都係佢撐場，大家口口聲聲叫佢『頂梁柱』」，因此發文者亦有「做樣」帶同老婆及囡囡一齊做配對。

做樣帶20歲女配對竟成功 想縮沙致家嘈屋閉 原本只打算「做樣」，卻沒料到最後僅得20歲親生女配對成功，礙於發文者與太太認為女兒「前途好好，讀名牌大學」，唔想「用佢一世換一個人」，因此想縮沙唔捐腎。無奈侄仔一家知道結果後，多次上門哭求「救人一命勝造七級浮屠」，更承諾會照顧女兒一世。奈何發文者與女兒堅持唔想捐，女兒本人更直言「其實我同佢唔熟，堂兄妹嚟，年齡差好多，平時冇乜交集」，但亦表示「如果你哋要我捐，我會去」。

網民狠批發文者：應該一早唔好check 發文者於文末堅定地表示唔捐，「我知親戚一定會講我哋狠，會講我哋冇人情」，但就認為女兒「唔需要為任何人嘅命交出你嘅身體」。故事的真實性令網民動容，紛紛提出不同意見，「個女願意就幫，check咗配對都唔一定捐到，身體狀況都會有影響」，亦有人認為「唔想捐，應該一早唔好check」、「冇心幫就唔好去，去咗就預咗幫」。