農曆新年2026｜SOU・SOU x 王菀之「肥波兔」登陸又一城 即睇期間限定店＋巨型打卡位

由2月6日至3月1日期間，Festival Walk又一城將推出限定新春企劃，特別聯乘日本京都文創品牌 SOU・SOU與王菀之所創作的可愛角色肥波兔fatBottle，為大家帶來一個充滿想像力的魔幻庭園！活動期間除了有多個巨型打卡位，更有期間限定店，發售日本直送SOU・SOU 精品，My FESTIVAL會員更可於活動期間獨家換領又一城限定SOU・SOU x fatBottleland利是封套裝及家品套裝，粉絲們一於到場支持，打卡之餘順便新春行大運！

即睇場內打卡位！ 活動以庭園為主題，貫穿SOU・SOU五大經典圖案，包括「SO-SU-U 十數」、「微笑」、「綻放」、「金平糖」及「貓」。另外可愛肥波兔更將於庭園各處悠然現身，或坐或臥，以童趣姿態與大家共度春日時光，邀請大家一同放慢腳步感受歲月靜好的世外庭園。除了打卡佈景，場內特設迷你展覽，展出SOU・SOU及fatBottleland限量珍藏，來自「貓」圖案的小貓也悄悄藏身園中角落，與大家玩一場新春捉迷藏，成功捕捉所有小貓則寓意來年「貓肥屋潤，喵星高照」！

期間限定店入手 SOU・SOU精品 場內更設期間限定店，店舖貫徹SOU・SOU京都本店的設計，以傳統日式木屋的空間為主調，讓大家一秒穿越到日本京都！店前方的草地更有三座巨型不倒翁造型的肥波兔隱身在長得高挺的草叢之中，每款不倒翁都會身穿SOU・SOU經典圖案的服飾，成為限定店的「最佳模特兒」店內網羅多款精品，由時尚服飾到家居飾物應有盡有，有興趣的話記得把握入貨機會！

My FESTIVAL會員額外專享禮遇 My FESTIVAL 會員於活動期間可換領兩款別具收藏價值的限定產品，讓新春購物同時收穫祝福與驚喜。首先登場的是 SOU・SOU x fatBottleland THE GARDEN STORY利是封套裝，My FESTIVAL 會員只要於1月30日至2月16日期間在場內即日消費滿HK$1,800，即可換領。利是封套裝配合農曆新年而設，每個利是封均以SOU・SOU x fatBottleland首次聯乘的獨特圖案設計，傳遞好運、幸福與豐盛祝福。全套共八款設計，每款各有兩種配色，並以四種不同風格呈現肥波兔的生活日常，視覺層次豐富而生動。更可隨機獲得SOU・SOU x fatBottleland利是封封套。



《Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland THE GARDEN STORY》

日期：2026年2月6日至3月1日

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2層



My FESTIVAL會員購物禮遇

日期：2026年1月30日至3月1日

時間：12nn – 9pm

地址：又一城LG2層顧客服務處

