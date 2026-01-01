著數優惠｜惠康一連2日堅好運大「折」日 高達88折/盆菜早鳥優惠 必搶限量水晶麻雀！

惠康堅好運大「折」日載譽歸來！在1月17及18日一連2天，惠康門市及網店推出高達88折優惠。惠康更聯乘香港潮流生活品牌 「G.O.D.住好啲」，推出兩款賀年限量版「堅好運水晶麻雀套裝」及必玩魚蝦蟹「新春開運遊戲套裝」，設計融合惠康元素與節慶圖案，新年開party必備！另外惠康還有各式賀年精選禮品、新春盆菜等亦有優惠，大家正準備辦年貨的話記得去惠康掃貨！

惠康堅好運大「折」日 1月17日（星期六）於全線惠康門市買滿HK$128，即可享有92折優惠，更可獲得1張$10票尾現金券於下次購物滿$138使用；買滿HK$188，更可享88折；於惠康網店買滿HK$888，即可享有92折優惠；滿HK$1,088/滿HK$100並選擇「網購店取」，同樣可享88折優惠。全線紅/白餐酒買滿HK$300，即可額外享85折。而1月18日(星期日) 則為網店限定優惠，網店買滿HK$888，即可享有92折優惠；買滿HK$1,088/買滿HK$100並選擇「網購店取」，同樣可享88折！

新年精選產品 新春將至，是時候買定禮盒零食拜年！堅好運大「折」日期間，新年精選產品更可以超抵優惠價入手，包括金莎金鑽禮盒、丹麥藍罐牛油曲奇以及獨家產品華園x均香餅家爆漿芝麻蛋卷、玉子之家極濃蛋-蛋卷、三師兄蝴蝶酥/杏仁條及嘉頓 5黑全麥梳打餅乾、三師兄開心果牛油曲奇、開運福喼、鮑魚福袋等。買任何2件鮑魚福袋，更可享85 折優惠。網店更有自取/預訂優惠，即日起至1月29日網店自取指定盒裝水果，可享88折；由即日起１月31日經網店預訂團聚飯盆菜可享早鳥95折優惠，相當超值！