生活
出版：2026-Jan-16 17:00
更新：2026-Jan-16 17:00

MEOVV快閃店登陸啟德AIRSIDE 巨型合照牆/主題周邊/香港獨家滿額小卡

Joe2314545

PAWMPAWM們留意！你哋期待已久的「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」將於 1 月 17 日至 1 月 25 日登陸 AIRSIDE。現場除了有一系列周邊商品之外，還有巨型合照牆以及香港限定獨家滿額小卡，即睇以下詳情！ 


以新曲為靈感打造MEOVV專屬沉浸空間

這次 POP-UP 以 MEOVV 最新單曲為主題，場景設計採用黑、白與冰藍色調，配合霓虹燈及鏡面元素，營造未來感氛圍。場內設有多個主題空間，包括巨型團體照牆、單曲靈感的鏡面區及霓虹裝置區，讓PAWMPAWM們以不同角度走進 MEOVV 的視覺世界。

01 MEOVV POP UP STORE IN HONG KONG 2 01 MEOVV POP UP STORE IN HONG KONG 3 01 MEOVV POP UP STORE IN HONG KONG 4 01 MEOVV POP UP STORE IN HONG KONG 5

MEOVV官方限定周邊商品一覽

會場亦推出一系列官方限定周邊，設計融入 MEOVV 的標誌性貓系細節。周邊涵蓋帽款、T-shirt、連帽外套、手機配件、小卡及鎖匙扣等。其中感溫水杯套裝可在注入熱水後浮現隱藏 LOGO，並附成員小卡，非常值得PAWMPAWM們入手！


02 MEOVV POP UP STORE IN HONG KONG Merchandise

香港限定獨家滿額小卡

「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」活動舉行期間，凡於店內選購MEOVV周邊商品每滿港幣$300，即可獲贈隨機滿額小卡1張（共5款，數量有限，先到先得，贈完即止）

615428131 921618733874273 3463080802052564443 n 02 MEOVV POP UP STORE IN HONG KONG Special Perks

MEOVV快閃店注意事項

615495122 921618750540938 1066926140202729576 n

MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG 

地址 ：香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪

日期 ：1 月17日至1月25日

時間 ： 每日早上11時至晚上9時 


00 MEOVV POP UP STORE IN HONG KONG

