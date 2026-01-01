MEOVV快閃店登陸啟德AIRSIDE 巨型合照牆/主題周邊/香港獨家滿額小卡

PAWMPAWM們留意！你哋期待已久的「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」將於 1 月 17 日至 1 月 25 日登陸 AIRSIDE。現場除了有一系列周邊商品之外，還有巨型合照牆以及香港限定獨家滿額小卡，即睇以下詳情！



以新曲為靈感打造MEOVV專屬沉浸空間 這次 POP-UP 以 MEOVV 最新單曲為主題，場景設計採用黑、白與冰藍色調，配合霓虹燈及鏡面元素，營造未來感氛圍。場內設有多個主題空間，包括巨型團體照牆、單曲靈感的鏡面區及霓虹裝置區，讓PAWMPAWM們以不同角度走進 MEOVV 的視覺世界。

MEOVV 官方限定周邊商品一覽

會場亦推出一系列官方限定周邊，設計融入 MEOVV 的標誌性貓系細節。周邊涵蓋帽款、T-shirt、連帽外套、手機配件、小卡及鎖匙扣等。其中感溫水杯套裝可在注入熱水後浮現隱藏 LOGO，並附成員小卡，非常值得PAWMPAWM們入手！



MEOVV官方限定周邊商品一覽

香港限定獨家滿額小卡 「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」活動舉行期間，凡於店內選購MEOVV周邊商品每滿港幣$300，即可獲贈隨機滿額小卡1張（共5款，數量有限，先到先得，贈完即止）



MEOVV快閃店注意事項

MEOVV快閃店注意事項

MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG 地址 ：香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪 日期 ：1 月17日至1月25日

時間 ： 每日早上11時至晚上9時



MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG