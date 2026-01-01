農曆新年2026｜MegaBox推新春動漫祭 3大人氣動漫IP 膽大黨/藥師少女的獨語/薰香花朵凜然綻放

MegaBox由1月30日至2月26日期間，與動漫文化品牌SUNRISEPOP合作推出「新春動漫祭」，齊集3套深受動漫迷所喜愛的動漫IP，分別為《膽大黨》、《藥師少女的獨語》以及《薰香花朵凜然綻放》，並打造多個主題及角色打卡位！當中最吸引的絕對是2.6米高賀年版高速婆婆達摩，另外還有巨大化1:1 COIN BANK打卡亭、3大動漫之角色打卡牆等，現場更設有期間限定店，發售逾180款大熱日本動漫周邊，動漫迷必去！

6大動漫打卡位 「新春動漫祭」活動特設多個打卡位，包括開運必到的巨型 3 米高招財貓拱門、首度換上賀年版達摩造型的 2.6 米高的高速婆婆、舞獅造型高速婆婆、精緻毛耷耷質感的高速婆婆、《膽大黨》等一眾主角的角色打卡牆，以及《藥師少女的獨語》及《薰香花朵凜然綻放》的角色打卡牆，動漫迷一定大滿足！



期間限定店 打完卡，記得去埋期間限定店，店內有近180款大熱日本動漫周邊，部分更是會場限定款式，必買《膽大黨》高速婆婆舞獅造型毛公仔、冬日必備毛茸茸地毯、低至HK$20高速婆婆賀年利是封、《膽大黨》亞克力鎖匙扣御守及服飾等！另外還有《藥師少女的獨語》人氣角色貓貓與壬氏貓咪造型毛絨公仔、《薰香花朵凜然綻放》FigureSIT 系列及主題服飾等，Mega Club會員更可享專屬9折購物優惠，消費滿額即可獲得系列贈品一份。 MegaBox x SUNRISEPOP 「新春動漫祭」

日期： 2026 年 1 月 30 日至 2 月 26 日

時間： 上午 11 時至晚上 9 時

地點： MegaBox G 層中庭

