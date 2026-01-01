網上熱話｜港女搭港鐵被外籍旅客求婚 即場收一物兼放入口 網民怒斥無戒心：落降頭就大鑊

近年個個都將提防騙子掛在口邊，只因形形色色的騙案實在太多，只能打醒精神保護自己。不過，有時除了騙案之外，亦要時刻提防身邊的人和事，以免受到不必要的影響及傷害。早前，一位港女就發文指自己在港鐵車廂突然被求婚，對方送上一物後，她亦毫無防備地即時放入口，引來一眾網民狠批她無常識之餘更完全無戒心。

港女搭港鐵被外籍旅客求婚 不時都會看到發生在港鐵車廂的熱話，搭搭下車看到有人嗌交實屬平常事，但若然突然有人向你求婚的話，未知你又會如何應對？早前，一位港女在社交平台上發文，直指自己近日乘搭港鐵時，「突然有一班人圍住我坐/企（真係好多人）」，人群中一位自稱是媽媽的女士問事主「識唔識講英文、係咪本地人」，兼「逐個介紹坐緊我對面既佢個大仔二仔同個女等等」。而最驚嚇的一幕莫過於該名女士介紹完家人後，竟直接問事主「Would you marry my son?（你可否與我的兒子結婚？）」。

即場收一物兼放入口 事主在文中就未有提及自己如何應對，僅表示當時滿腦問號，並笑言「第一次係地鐵上比人求婚成就達成」。惟一眾網民最關注的其實並非女士無故求婚，而是該名女士在與事主對話的初期，曾「拍一拍」事主膊頭兼送上1粒糖，事主亦毫無防備地放入口，更風趣地表示「粒喉糖好好食」。

網民怒斥：好無戒心 眼見事主毫無防備，事後亦未有反思自己的做法是否恰當，一眾網民就又嬲又擔心，直言「唔好亂食人哋比你嘅野」、「陌生人俾小禮物+媽媽求婚係冥婚揾新娘嘅標準劇本」、「可能佢仲有一個仔過咗身，你收咗粒糖代表同意冥婚」，亦有網民表示「如果粒糖落咗降頭，你就大鑊」、「粒糖係迷暈藥，食完全家人圍住你，睇你暈！夾走你！」、「印尼的『冥婚』通常與當地華人文化習俗有關，涉及『鬼新郎』、『鬼新娘』，而『糖』在傳統印尼婚禮中是常見聘禮之一（寓意甜蜜永不分離）」，更呼籲事主「呢幾日feel到精神唔妥好去搵師傅」。