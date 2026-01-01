熱門搜尋:
出版：2026-Jan-18 14:00
更新：2026-Jan-18 14:00

香港寵物友善酒店推介 與毛孩一起Staycation 寵物住宿設施/附加費/條件限制

近年愈來愈多香港酒店推出寵物友善住宿計劃，不但歡迎狗狗入住，部分更開放給貓咪，並提供寵物床墊、餐食及玩具等設施，讓你與毛孩都能享受五星級待遇。以下為各位寵物主人精選 6 間香港寵物友善酒店，並附最新住宿特色和寵物入住須知。


寵物友善酒店｜富豪機場酒店

位於赤鱲角的富豪機場酒店距離香港國際機場僅一橋之隔，是不少準備出行或想放鬆一下的主人首選。酒店歡迎體重 15 公斤或以下的狗狗入住（每房最多兩隻），客房寬敞舒適，並設有寵物共享花園，方便毛孩活動筋骨。酒店推出的「Dog-cation」住宿計劃，包含寵物友善客房、迎賓禮品包、寵物床墊和食水碗借用服務。入住時需出示有效疫苗證明，並遵守酒店的寵物守則。

481056387 1050130963801115 1849309000905546419 n 120280893 4470584959649613 102500516640554034 n 480974382 1050130647134480 6212646484166162487 n 500705349 1117255170422027 1976209431562728391 n

寵物友善酒店｜WM Hotel

坐落西貢海旁的 WM Hotel 以現代設計與開揚景觀見稱，是不少主人想「遠離煩囂」時的首選。酒店提供兩款寵物友好房型，分別供 15 公斤或以下及 30 公斤或以下的狗狗入住，房內備有狗狗禮物包及歡迎用品。住客可帶毛孩到海濱散步，或在房間露台欣賞海景。每房最多可入住兩隻狗狗，第二隻需另付港幣 $226，並附額外用品。


611170292 1206735408236443 5883420724583166653 n 611577406 1206735321569785 6752019297763786338 n 568407263 1145757474334237 1597788114771449948 n 533068984 1094162282827090 7608549524466045157 n 545692057 1111060467803938 2443741225608166368 n 546381457 1111060454470606 1173255426202112126 n

寵物友善酒店｜海洋公園萬豪酒店

海洋公園萬豪酒店同樣歡迎寵物入住，並提供限時的 Dogcation 住宿體驗。每間客房可免費入住最多一隻15公斤以下的狗狗，酒店亦會準備尊享狗狗禮盒及寵物用品，包括：動物造型抱枕、門牌、地墊、帳篷窩、飲水碗和食物碗，以及貓抓板（僅限貓貓使用），另外還會送一份免費寵物玩具。主人亦可於指定時段帶狗狗到酒店戶外區域散步。部分房型可能另收清潔費，建議入住前預先通知酒店安排。

615342541 1172765678353314 8229257259058945143 n 615412770 1172765611686654 6966071448629934737 n 616832927 1172765631686652 7301945157683836223 n 615525344 1172765648353317 2143020527950754384 n 532333729 1054142643548952 7441514248208061215 n

寵物友善酒店｜香港美利酒店

位於中環花園道的香港美利酒店，以優雅建築與高端服務聞名，同時是少數提供寵物友善樓層的奢華酒店。鄰近香港公園及動植物公園，環境寧靜，非常適合與毛孩散步。

酒店每間客房最多可容納兩隻狗或貓，並需支付每晚 HK$1,000 之寵物費用。部分公共空間如 The Tai Pan、Garden Lounge 等戶外座位區歡迎寵物進入，但寵物不可進入泳池、餐廳及水療中心。寵物需全程受控，酒店亦提醒主人不要將寵物獨留於房內，以保障安全。


486644090 1151908693647955 2862749162004842468 n 471727098 3966333796936134 648972537886804922 n 471734641 3966333853602795 4728515186203349741 n 480379423 4004529906449856 6765324719621816075 n

寵物友善酒店｜香港維港凱悅尚萃酒店

位於北角海旁的香港維港凱悅尚萃酒店歡迎體重不超過 30 公斤的狗狗入住（每房最多兩隻），設有寵物友善樓層，並鄰近海濱長廊，方便散步放電。部分房型設有露台，是不少主人及狗狗的打卡熱點。

酒店提供「Dogcation」住宿計劃，首隻狗狗可免費入住，第二隻則需支付每晚 HK$299 + 10% 的附加費。住客可與毛孩在房內享受舒適空間，輕鬆度過城市中的迷你假期。


481214689 2047749248971753 6616885916208794378 n 481959458 2048005505612794 3619980583391016126 n 486157786 991112413198094 8435149037706095946 n

寵物友善酒店｜雅格酒店 (The Arca)

作為香港少數以寵物為核心設計住宿體驗的酒店，雅格酒店提供完整的寵物設施與服務，每間房間都可以有免費一隻寵物入住，第2隻寵物入住亦享有半價優惠。酒店為毛孩準備多款用品，並提供專屬的「Pawlicious」菜單，由廚師以精選食材烹調，讓寵物也能享用美味餐點。主人亦可於酒店餐廳 Arca Society 品嚐亞洲及西式美食。

474761986 1046305540871139 1997565269816721232 n 488683635 1102326998602326 994454489050163026 n 487875276 1102327095268983 5047056929145466456 n 475123630 1046317100869983 8567380519082013318 n 469047245 1110615777233472 1527653687260205150 n 468211690 1105149661113417 2076698425056023141 n 下載 (2) 下載 (1)

