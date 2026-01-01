麥當勞追加黃金菠蘿雞堡＋招財雞堡 全新麻糬朱古力紫薯鮮奶 套餐即減$3

麥當勞新春必食的招財福堡系列下周一起（1月19日）追加2款新品，分別有黃金菠蘿雞堡及招財雞堡，而第二輪新款聯乘「雙星報喜版」利是封及迷你揮春亦會在當日同步派發，My Melody & Kuromi粉絲記得mark定日子入手！麥當勞App亦有多款著數優惠上架，包括「黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡或開運青花椒味雞翼(4 件)套餐減$3」及限時積分獎賞優惠，McCafé則帶來全新麻糬朱古力紫薯鮮奶及草莓玫瑰鮮奶咖啡，下文即睇詳情！

4款新春必食招財福堡 麥當勞招財福堡系列一向深受大家歡迎，今年不但有兩款經典滋味招財牛堡及黃金脆薯牛堡，1月19日起更加推黃金菠蘿雞堡及招財雞堡，前者以板燒雞腿和爽脆生菜配搭酸酸甜甜的原片菠蘿，酸甜開胃，寓意大「雞」大利；後者則是經典風味的招財雞堡，同樣滋味滿分！

第二輪新款聯乘「雙星報喜版」的「開運如意封附迷你揮春」亦於當日開始派發，兩個利是封均印上 My Melody & Kuromi 的肖像，並分別配搭 McCafé 咖啡、麥炸雞桶、煙花及櫻花圖案，非常可愛！而一系列限時新春美食包括開運青花椒味雞翼、新年必食扭扭薯條、紅豆味及朱古力味迷你酥皮批、小龍蝦湯及草莓乳酸味特飲亦會繼續供應，大家一於把握機會享受美食！

麥當勞App著數優惠 麥當勞 App 亦推出多款優惠，包括全新上架的「黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」及「開運青花椒味雞翼(4 件)套餐減$3」，一系列「黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡四道菜滋味套餐減$3」、「新年開運五道菜大大啖套餐減$5」或「盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8」亦繼續期間限定供應。此外還有全新限時積分獎賞優惠：只需 320 分即享「黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡或開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$10」或 180分即享「黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡或開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$5」優惠。