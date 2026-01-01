Tempo X 麥兜限定系列紙巾 滿額送毛毯抱枕/碗碟套裝/限量Tote Bag

Tempo 最近與香港經典人氣角色麥兜合作推出「Tempo x 麥兜：我的 Y2K 年代」限定系列。今次不只是包裝換新，紙巾上亦印上麥兜與同學仔的可愛圖案，充滿幽默氣息，非常適合收藏或日常使用。配合聯乘系列推出，品牌亦同步帶來多款滿額贈禮，麥兜迷可以趁機入手期間限定精品。



新系列為 Tempo 多款產品換上 Y2K 風格的新裝，包括紙手巾、盒裝紙巾、衛生紙及濕廁紙等，除了麥兜本人，也能看到麥嘜、阿 June、阿 May、菇時及阿輝等熟悉角色。若想一次過入手完整系列，品牌推出的「Tempo x 麥兜 Y2K 開運箱」是個不錯的選擇，購買更附送限量版 Tote Bag，不過僅於 HKTVmall 及 PNS 網購平台發售。





由即日起至 2026 年 2 月 12 日，於指定網店，包括：HKTVmall、PNS 網購、惠康網店及屈臣氏網上商店，購買 Tempo 產品滿額，即可換領限定禮品。消費滿 HK$238 可獲 Tempo x 麥兜的 2 合 1 連帽毛毯抱枕（隨機款式），無論作披肩或抱枕都相當實用；滿 HK$388 則可以再換領陶瓷碗碟套裝一套，共有藍、黃兩款，內含碗、碟、筷子及匙羹，設計延續麥兜一貫的輕鬆風格。對麥兜角色有情意結的讀者，今次限定合作不妨留意。

