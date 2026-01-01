網上熱話｜港女煮湯圓落1物變藍色糖水 堅持飲晒：唔好嘥咗啲XXX

煮嘢食絕對是一門高深學問，有天份的人都可能會因為食材和調味而未必煮到次次一樣味，更莫說沒有天份的人，讓他們入廚房大顯身手的話，分分鐘成為新一代地獄廚神。早前，一位港女煮湯圓時，就因為用1物煮糖水而令到全煲湯水變成藍色，引來網民笑稱「好有巫婆feel」！

港女煮湯圓落1物變藍色糖水 天冷食碗熱辣辣的糖水就暖入心，但若然用錯食材的話，做出來的製成品很有機會與想像不符。早前，一位港女在網上分享自己的下廚成果，她表示自己本來想「開心煮個番薯糖水+湯圓」，沒料到因為用了「紫薯」而令成到一鍋糖水變成藍色。

堅持飲晒：唔好嘥咗啲XXX 發文者無奈形容糖水「好似落咗潔廁德咁嘅色」，而從她上傳的照片中，可見湯圓和番薯浮在略帶螢光的藍色糖水上，配合發文者自嘲，在湯圓畫上眼珠和眼睫毛，十足萬聖節食品。雖然製成品與想像不符，但發文者就堅持不浪費，「啲水一定要飲埋佢，如果唔係嘥晒啲花青素」。

網民搞笑留言：Halloween可以再整 發文者自己就樂觀面對是次搞笑的失誤，有網民就留言指自己都有過同樣經歷，「我細個唔識，煲完番薯見到紫色唔敢食，倒晒」、「我有試過，我一路煮緊嗰陣，覺得自己好有巫婆feel」。亦有網民搞笑留言，「恭喜你解鎖咗Halloween食譜」、「到Halloween可以再整」。