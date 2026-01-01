元朗屏山實試！鄧氏第26代傳人父女檔獨創圍村盆菜風味蝴蝶酥

承載著八百年歷史的元朗屏山，馳名盆菜，最意想不到是由「屏山傳統盆菜」多年主理人、鄧氏第26代傳人鄧聯興（聯哥）與女兒Cecilia Tang攜手打造手信品牌「盆承 TANG POON CHOI」，以被列入「非物質文化遺產」的盆菜及傳統宴席「九大簋」為靈魂，創作盆菜口味的蝴蝶酥及「九大簋」風味的曲奇，展現出圍村文化的獨特風味。記者日前專誠入屏山，親身試食「九大簋」、一系列蝴蝶酥及曲奇。 文、攝：Vera Gee

盆菜食材化身蝴蝶酥 父女檔新品牌「盆承」意指「盆菜傳承」，以傳承本土文化風味為理念，將元朗圍村節慶圓桌上傳統豐盛盆菜與「九大簋」的食材，包括花菇、土魷、子薑菠蘿，分別將這些天然原食材磨粉，加入小麥粉和高品質的鹹牛油，烘焙出現代摩登版蝴蝶酥。Cecilia專誠找來本地一家烘焙廠度身訂造，經過多番嘗試及改良，才鑽研出現在的比例。記者試食後覺得土魷味蝴蝶酥魷魚鹹鮮味道最濃厚突出；花菇味蝴蝶酥選取頂級厚身的花菇磨粉製成，泥土的芬芳與清香的菌香輕淡柔和，與牛油香味和諧融合為一；而子薑菠蘿蝴蝶酥帶有清新輕盈的果香甜味以及子薑的BB級辛香餘韻。整體蝴蝶酥外邊脆內裡酥化，牛油香味溫和，原味蝴蝶酥牛油香味最明顯。

九大簋風味夾心曲奇 九大簋法式夾心曲奇系列的紫色曲奇，靈感來自九大簋中的「神仙鴨」（又稱芋頭鴨），取芋頭和白朱古力作曲奇內餡，芋頭味自然，與白朱古力甜味相襯；粉紅色曲奇的靈感則源自「梅子鴨」，用梅子粉製成，梅味霸氣鮮明，酸酸的令人開胃。兩款夾心曲奇的鬆脆質感令人聯想到經典的白之戀人，蝴蝶酥和曲奇整體味道自然。

食安專家創辦人 Cecilia謂在構思過程中曾收集多位意見，「最後挑選出大家較喜愛吃盆菜中的花菇、土魷，而且跟牛油等其他食材相夾，於是創作這些新口味，相對豬肉就不適合製作。我們不想牛油味和食材原味互相遮蓋。」Cecilia原先在澳洲攻讀食品科學，回港後進了酒店、食品廠從事食品安全的工作，後來辭職全力發展此品牌。「我的11歲女兒不愛最濃的土魷味蝴蝶酥，反而跟我口味一樣，最喜歡清淡的花菇味，她還介紹給同學仔呢！」她找來一位居於日本的設計師，按照她喜歡的粉紅色設計包裝禮盒，並以盆菜的盆子形狀為logo，藏著傳承文化的意義。

屏山鄧氏父女檔

盆承Pop-up店 地址：尖沙咀K11 Art Mall Pop-up Store 日期：即日起至4月2日 時間：上午11時至晚上9時 新張限定優惠：購買任何兩件產品享九折優惠；及以$98選購「盆承」初嘗體驗套裝（內含3片裝蝴蝶酥禮盒及2片裝夾心曲奇禮盒），數量有限，售完即止。

盆承由即日起至4月2日在K11 Art Mall開設Pop-up店。