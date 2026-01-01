商台X龍家昇推限量版LABUBU 限量250隻登記抽籤購買 (附連結)

商業電台聯手 LABUBU 創作者龍家昇推出全新橙色造型「LABUBU Radio Art Toy」，耳尖加入藍黃商台配色，手持紅色「叱咤火」，設計融入濃厚本地電台元素。是次合作限量 300 隻，當中 250 隻將開放予公眾認購，並於 1 月 28 日起接受登記抽籤。LABUBU 粉絲即睇以下購買詳情。

龍家昇自小移居荷蘭，但一直靠着電影、小說及香港電台節目與本地流行文化保持聯繫。他創作時亦習慣收聽叱咤 903，這份陪伴成為今次 Art Toy 的靈感來源。今次推出的 300 隻當中，有 250 隻將開放予公眾認購，希望為本地 Art Toy 帶來更多支持。





跨界打造限量「LABUBU Radio Art Toy」

《集雜志》Art Toy 故事 十二組本地創作者同場登場 叱咤 903 的《集雜志》亦會由三月起以 Art Toy 為主題，邀請十二組香港創作單位分享背後故事，包括 Aaron Liu & Miloza Ma、CLUBBABO、Don’t Cry In The Morning、Kila Cheung 等等。作為 Art Toy 的發源地之一，香港從昔日的玩具製造業，到九十年代設計師玩具的誕生，再到今日登上國際舞台，《集雜志》希望用創作者的視角講清楚這段文化如何成形。



由 1 月 28 日中午 12 時至 2 月 6 日晚上 11 時 59 分期間，公衆可登記成為 881903 會員，並購買《商台節目重溫計劃 33 日（LABUBU Radio Art Toy 計劃）》（$99），每購買一次就會獲得一次抽籤機會。

系統會在 2 月 11 日或之前抽出中籤者並以電郵通知。答對電郵內的簡單問題後，就能以 $1,180 認購一隻 LABUBU Radio。購買計劃次數不限，但每位會員最多只可獲得一個認購名額。 按此登記

