生活
出版：2026-Jan-19 16:00
更新：2026-Jan-19 16:00

二手童裝｜太古地產×聖雅各福群會推「裳在童心」回收計劃 逾13,000件童裝/每件20蚊起

小朋友長得快，新衣服很快便變得不稱身。太古地產與聖雅各福群會再次攜手舉辦「裳在童心」二手童裝回收計劃，122日至25日一連四日舉行「裳在童心」童裝義賣同樂日，家長可選購超過13,000件二手童裝，每件僅以20元起發售，尺碼涵蓋初生嬰兒至 12 歲小童(身高 50-140 厘米)，絕對找到心水童裝。各位父母不妨到場尋寶！ 

圖片一

超過13,000件、呎碼涵蓋初生嬰 兒至12歲的優質二手童裝，包括適合農曆新年 的服飾，將以慈善價每件港幣20元起發售

發售逾萬件二手童裝

回收計劃已於上年收集超過3萬件二手童裝，經過義工團隊及工作人員的整理及分類後，逾13,000 件優質二手童裝將於122日至25日，以慈善價每件20元起發售。有興趣到場掃貨的父母，不妨自備環保袋，進一步實踐環保理念。

圖片三 圖片二

設連串表演活動 親子裝到場送禮物

除此之外，同樂日將於12425日加推連串親子活動。當中包括花式跳繩表演、兒童故事劇場及音樂劇、兩棲及爬蟲體驗及繪本導讀、親子自由遊戲體驗等。參加活動更可獲取不同禮物，包括購物優惠券及環保洗衣球換領等，訪客以親子裝到訪甚至可獲贈「動物探索旅行收納袋套裝」。

圖片七 圖片六

第三屆「裳在童心」二手童裝義賣同樂日

日期及時間：

12223(四、五) – 童裝義賣

中午12時至下午7

12425(六、日) - 童裝義賣及同樂日

上午1030分至下午530

地點：「舍區」（鰂魚涌海善里20號，鰂魚涌港鐵站B出口步行約8分鐘）

活動免費入場

