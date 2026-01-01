二手童裝｜太古地產×聖雅各福群會推「裳在童心」回收計劃 逾13,000件童裝/每件20蚊起

小朋友長得快，新衣服很快便變得不稱身。太古地產與聖雅各福群會再次攜手舉辦「裳在童心」二手童裝回收計劃，1月22日至25日一連四日舉行「裳在童心」童裝義賣同樂日，家長可選購超過13,000件二手童裝，每件僅以20元起發售，尺碼涵蓋初生嬰兒至 12 歲小童(身高 50-140 厘米)，絕對找到心水童裝。各位父母不妨到場尋寶！

發售逾萬件二手童裝 回收計劃已於上年收集超過3萬件二手童裝，經過義工團隊及工作人員的整理及分類後，逾13,000 件優質二手童裝將於1月22日至25日，以慈善價每件20元起發售。有興趣到場掃貨的父母，不妨自備環保袋，進一步實踐環保理念。

設連串表演活動 親子裝到場送禮物 除此之外，同樂日將於1月24及25日加推連串親子活動。當中包括花式跳繩表演、兒童故事劇場及音樂劇、兩棲及爬蟲體驗及繪本導讀、親子自由遊戲體驗等。參加活動更可獲取不同禮物，包括購物優惠券及環保洗衣球換領等，訪客以親子裝到訪甚至可獲贈「動物探索旅行收納袋套裝」。

第三屆「裳在童心」二手童裝義賣同樂日 日期及時間： 1月22至23日(四、五) – 童裝義賣 中午12時至下午7時 1月24至25日(六、日) - 童裝義賣及同樂日

上午10時30分至下午5時30分 地點：「舍區」（鰂魚涌海善里20號，鰂魚涌港鐵站B出口步行約8分鐘） 活動免費入場