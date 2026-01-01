為迎接 2026 年丙午馬年，屯門市廣場聯同 LEGO® 香港，於 2026 年 1 月 30 日至 3 月 4 日期間打造「新春駿藝樂園」，以藝術結合積木創作，營造充滿新春氣氛的主題樂園。場內不但以近 40 萬粒 LEGO® 顆粒重現「近代中國國畫之父」徐悲鴻的經典名作《六駿圖》及《奔馬圖》，亦設置多個互動遊戲及打卡位，寓意新一年「馬到功成」。 LEGO 2026年新春系列同步登場，於活動期間完成指定遊戲並集齊印章，更可參與「LEGO® 馬年揭揭樂」，贏取價值高達$8,888 的 LEGO® 現金券、新春系列產品及利是封等逾 12,000 份獎品。

活動由大中華區首位 LEGO® 專業認證大師洪子健參與，以超過 16 萬粒顆粒砌出四匹約兩米高的立體駿馬，並以背景拼砌方式呈現畫作中另外兩匹平面駿馬，讓《六駿圖》以 2D 與 3D 的方式同場「走出畫卷」。場內亦設有由徐悲鴻藝術委員會官方認證的「LEGO® 駿馬幻影圖」，以 20 萬粒顆粒打造 3 米 x 1.8 米的 3D 幻視藝術，從不同角度欣賞都能感受奔馬氣勢。除了藝術裝置，一眾 LEGO® 人偶也換上新春服飾，配合多個以 LEGO® 系列砌成的節日佈置，營造喜氣洋洋的過年氣氛。

3 大互動遊樂專區

場內設有3大互動遊樂區，讓大小朋友親身體驗 LEGO® 拼砌樂趣及創意：

「LEGO® 走馬燈投影」

參加者可以即場用 LEGO® 顆粒砌出獨一無二的「個人駿馬」，作品經立體掃描後，會以 3D 投影形式「躍入」中式畫卷，化身動感走馬燈。參加者可自選水墨背景與賀年祝福語，並以 AI 技術將中文姓名轉化成古雅印章，蓋印在作品上，成為專屬新春墨寶。完成後更可即時下載，以數碼方式與親友分享祝福。

「LEGO® 開運許願牆」

開運許願牆以 LEGO® 顆粒砌成，參加者可在牆上拼出新一年心願或祝福語，象徵心願一格一格堆砌、逐步實現，為新一年添上好兆頭。