為迎接 2026 年丙午馬年，屯門市廣場聯同 LEGO® 香港，於 2026 年 1 月 30 日至 3 月 4 日期間打造「新春駿藝樂園」，以藝術結合積木創作，營造充滿新春氣氛的主題樂園。場內不但以近 40 萬粒 LEGO® 顆粒重現「近代中國國畫之父」徐悲鴻的經典名作《六駿圖》及《奔馬圖》，亦設置多個互動遊戲及打卡位，寓意新一年「馬到功成」。 LEGO 2026年新春系列同步登場，於活動期間完成指定遊戲並集齊印章，更可參與「LEGO® 馬年揭揭樂」，贏取價值高達$8,888 的 LEGO® 現金券、新春系列產品及利是封等逾 12,000 份獎品。
40 萬粒 LEGO® 顆粒 打造經典駿馬藝術作品
活動由大中華區首位 LEGO® 專業認證大師洪子健參與，以超過 16 萬粒顆粒砌出四匹約兩米高的立體駿馬，並以背景拼砌方式呈現畫作中另外兩匹平面駿馬，讓《六駿圖》以 2D 與 3D 的方式同場「走出畫卷」。場內亦設有由徐悲鴻藝術委員會官方認證的「LEGO® 駿馬幻影圖」，以 20 萬粒顆粒打造 3 米 x 1.8 米的 3D 幻視藝術，從不同角度欣賞都能感受奔馬氣勢。除了藝術裝置，一眾 LEGO® 人偶也換上新春服飾，配合多個以 LEGO® 系列砌成的節日佈置，營造喜氣洋洋的過年氣氛。
3 大互動遊樂專區
場內設有3大互動遊樂區，讓大小朋友親身體驗 LEGO® 拼砌樂趣及創意：
「LEGO® 走馬燈投影」
參加者可以即場用 LEGO® 顆粒砌出獨一無二的「個人駿馬」，作品經立體掃描後，會以 3D 投影形式「躍入」中式畫卷，化身動感走馬燈。參加者可自選水墨背景與賀年祝福語，並以 AI 技術將中文姓名轉化成古雅印章，蓋印在作品上，成為專屬新春墨寶。完成後更可即時下載，以數碼方式與親友分享祝福。
「LEGO® 開運許願牆」
開運許願牆以 LEGO® 顆粒砌成，參加者可在牆上拼出新一年心願或祝福語，象徵心願一格一格堆砌、逐步實現，為新一年添上好兆頭。
「開運 LEGO® 夾夾樂」
S+ REWARDS 會員憑商場即日單一電子消費每滿 HK$300，即可換領開運金幣 1 個，參加「開運 LEGO® 夾夾樂」一次（每張發票最多可換 3 個金幣）。成功夾中即有機會獲得 LEGO® 新春系列顆粒包或限定禮品，寓意新一年好運連連。
全新 2026 LEGO® 農曆新年系列登場 指定消費送利是封、賀年馬周邊
LEGO® 香港同時推出 2026 年全新新春系列，包括「駿馬奔騰圖（80119）」、「迎福鞭炮（80118）」及多款寓意吉祥的植物系列，如「富貴竹」、「菊花」、「梅花」等。
於 1 月 9 日至 2 月 22 日期間，凡在 LEGO® 認證專門店購買滿指定金額，可獲贈利是封、賀年咕𠱸及新春限定盒組（送完即止）。
參與「LEGO® 馬年揭揭樂」贏取限量樂高禮品
活動期間，參加者於「新春駿藝樂園」活動中完成指定遊戲並集齊印章，即可於場內 2 樓 LEGO® 認證專門店兌換揭揭卡乙張，有機會贏取價值高達 HK$8,888 的 LEGO®現金券、LEGO®迎福鞭炮、 LEGO®駿馬奔騰圖新春系列產品、LEGO®利是封套裝等逾 12,000份豐富禮品，為新春增添驚喜與 福氣。
「LEGO® 馬年揭揭樂」
換領日期︰2026 年 1 月 30 日至 2026 年 3 月 4 日
換領時間︰中午 12 時至晚上 9 時
換領地點︰屯門市廣場 1 期 2 樓 2217 號舖 LEGO®認證專門店
參加方法：
• 參加者於屯門市廣場中央廣場舉行之屯門市廣場 x LEGO®「新春駿藝樂 園」活動中完成三大遊戲區內中的兩項遊戲，即可獲得印章乙個。
• 參加者集齊兩個印章即可於屯門市廣場 LEGO®認證專門店兌換揭揭卡乙 張，有機會贏取 LEGO®現金券價值$8,888、LEGO®迎福鞭炮及 LEGO® 駿馬奔騰圖新春系列產品、LEGO®利是封套裝等逾 12,000 份禮品。
屯門市廣場 x LEGO® 「新春駿藝樂園」
日期︰2026 年 1 月 30 日至 2026 年 3 月 4 日
時間︰下午 1 時至晚上 8 時 (星期一至五)
中午 12 時至晚上 8 時 (星期六、日及公眾假期)
中午 12 時至晚上 9 時 (2 月 14 至 16 日)
地點︰屯門市廣場 1 期 1 樓中央廣場