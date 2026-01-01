Lisa Pop-Up Store登陸AIRSIDE 展出Alter Ego紅皮革舞衣 限定服飾獨家發售

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，繼在日本東京原宿的D'PARTMENT後，全球第二站《Lisa Alter Ego Asia Pop-Up》快閃店，將於1月20日至2月7日登陸香港的啟德AIRSIDE，讓BLINKS可以穿上她的限定服飾，於本周六前往欣賞《BLACKPINK DEADLINE WORLD TOUR》。
《Alter Ego》快閃店的焦點，集中在多款限量香港獨家商品，包括特別版T-shirt和Tote Bag等，讓粉絲們可以擁有獨特的紀念品。此外，展覽還將提供沉浸式互動體驗，設有多個絕佳的打卡點，讓參觀者能夠拍攝與Lisa相關的美好畫面。
憑精湛歌舞與標緻五官，被封為「人間Barbie」的Lisa，在IG不但擁有1億追蹤人數，更深受影視界歡迎，去年演出HBO美劇《白蓮會》第3季，最近還落實演出有韓版《驚天營救》之稱的Netflix電影《TYGO》，初次進軍影壇，她更預告變身「打女」挑戰演動作戲。
Lisa作為BLACKPINK裡最早推出個人專輯《ALTER EGO》，其中主打歌《ROCKSTAR》及《New Woman》好評如潮，獲得美國《MTV音樂錄影帶頒獎禮》(VMA)的「最佳K-Pop」獎及「MTV歐洲音樂大獎」。場館內，參觀者可以近距離欣賞Lisa，在《ALTER EGO》MV中穿著的服裝，展覽的設計旨在呈現獨立發展的Lisa，向樂迷展示的繽紛世界，並喚起BLINK對她精彩演出的回憶。
此外，快閃店將販售Lisa的獨家精品，讓每位fans都能帶走珍貴的紀念品。這次快閃pop-up store，不僅是Lisa個人專輯《ALTER EGO》的展覽，更是她與fans之間的難得緊密連結，BLINKS快來一同體驗這個充滿Lisa魅力的空間。
Lisa期間限定店《ALTER EGO》香港站詳情
日期：1月20日至2月7日
時間：上午11時至晚上9時
地點：啟德協調道2號 AIRSIDE L108