Lisa Pop-Up Store登陸AIRSIDE 展出Alter Ego紅皮革舞衣 限定服飾獨家發售

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，繼在日本東京原宿的D'PARTMENT後，全球第二站《Lisa Alter Ego Asia Pop-Up》快閃店，將於1月20日至2月7日登陸香港的啟德AIRSIDE，讓BLINKS可以穿上她的限定服飾，於本周六前往欣賞《BLACKPINK DEADLINE WORLD TOUR》。

《Alter Ego》快閃店的焦點，集中在多款限量香港獨家商品，包括特別版T-shirt和Tote Bag等，讓粉絲們可以擁有獨特的紀念品。此外，展覽還將提供沉浸式互動體驗，設有多個絕佳的打卡點，讓參觀者能夠拍攝與Lisa相關的美好畫面。

憑精湛歌舞與標緻五官，被封為「人間Barbie」的Lisa，在IG不但擁有1億追蹤人數，更深受影視界歡迎，去年演出HBO美劇《白蓮會》第3季，最近還落實演出有韓版《驚天營救》之稱的Netflix電影《TYGO》，初次進軍影壇，她更預告變身「打女」挑戰演動作戲。