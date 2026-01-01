熱門搜尋:
出版：2026-Jan-19 19:00
更新：2026-Jan-19 19:00

賞花好去處｜紫花風鈴木盛放！ 西沙路/添馬公園/天水圍公園現花海 （附交通詳情）

每年12月至3月是紫花風鈴木綻放之時，隨手一拍，即可得到明信片級別的美照。西沙路、添馬公園及天水圍公園已經開滿一片花海，絕對值得市民到場打卡。即看下文！

WwXaU2zAwWyPUq7PLuMJuTlmTL7NW0f6JVg8jY6b thumbnail

每年12月至3月是紫花風鈴木的花期。（康文署圖片）

賞花好去處｜西沙路

花風鈴木屬於紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。位於西沙GO PARK附近的西沙路種植近30棵的紫花風鈴木，將無聊的公路增添一片紫色。各位不妨走上行人天橋，從高處俯瞰拍照。

螢幕擷取畫面 2026 01 19 163029 螢幕擷取畫面 2026 01 19 163042

交通方法：

港鐵沙田站乘299X巴士，於馬牯纜下車。

港鐵烏溪沙站乘99號巴士，於馬牯纜下車。

港鐵大學站乘287巴士，於馬牯纜下車。

賞花好去處｜添馬公園

如果想近近地在市區賞花，添馬公園應該是不錯的選擇。園內種植約80棵的紫花風鈴木，超級適合附近打工仔lunchtime時賞花，或者一家大細周末野餐。

螢幕擷取畫面 2026 01 19 170102 螢幕擷取畫面 2026 01 19 163137 螢幕擷取畫面 2026 01 19 170049 GwTcmPEXlIkpAAapI58pVKBHeINKfTBLSzb0nHaU thumbnail

交通方法：

港鐵金鐘站A出口步行前往（約5-10分鐘）；

乘坐1212A12M132323B4040M103等巴士。

賞花好去處｜天水圍公園 

天水圍公園內約48棵紫花風鈴木分散於公園各處，加上公園內設有佔地近1公頃的湖泊，除了拍照打卡外，亦是親子休憩好去處。

螢幕擷取畫面 2026 01 19 174708 螢幕擷取畫面 2026 01 19 174652 螢幕擷取畫面 2026 01 19 174725 螢幕擷取畫面 2026 01 19 174640

交通方法： 

港島區出發：乘969巴士。

九龍出發：乘69X269B269C巴士。 

新界出發：乘269D（沙田）、69M（葵芳）、276276A（上水）、E37（東涌）巴士

