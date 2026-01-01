網上熱話｜內地女香港五星酒店鬧出誤會！以為可免費享用mini bar 最終竟需付XXX找數 網民：大鄉里出城？

相信不少人都鍾情去旅行，只因可以暫時離開日常工作和生活的環境，放鬆一下身心。不過，若然旅行期間因誤會而導致意料之外的損失，無疑會影響出遊心情。早前，一位內地女就發文苦呻自己來港旅行時，因為誤以為酒店房內的mini bar全部免費，因而在退房前需要補上XXX元，引來部分網民留言熱議。

內地女尖沙咀五星酒店鬧出誤會 早前，一位內地女發文表示自己近日來港旅遊時，「住在六、七千一晚的香港瑰麗酒店」，可能因為check in時職員未有強調，而發文者自己亦沒有多加留意，因而令她「不知道小冰箱裡的食物和飲品不是免費使用的」、「想著一晚六七千都能抵上別人一個月工資了，當時打開櫥櫃還挺欣喜以為是免費的」、「心想不愧是亞洲第一世界第二的酒店，對得起這個價位」。

最終竟需付XXX找數 因為以為雪櫃和mini bar的飲品、零食都免費供應，發文者與男友在當場享用部分食品外，「後面我們沒有吃完，還把櫥櫃裡的零食薯片都裝在瑰麗酒店裡的袋子想一併帶走，還有兩瓶香檳是放在行李箱裡的」，打算「又食又拎」。沒料到辦理退房時，「前台工作人員問我有沒有消費房間的物品」，她才得知房內東西需要額外收費。因此，在計算一番後，發文者和男友因享用了「一瓶芒果汁，一瓶柳橙汁，冰箱裡的一瓶水，還有一瓶港式奶茶」，以及「兩桶泡麵和一包薯片」，最終需要繳付共788元。

事主無奈 網民：大鄉里出城？ 事主雖然未有大動肝火，但就對是次經歷感到十分無奈，更形容自己在聽到職員問有沒有在房內消費時「有點懵」。網民就此事件有不同看法，有網民表示「說實話1萬以上的房間再收minibar多少沒有道理」、「也是醉了，那麼貴的房費」，惟大部分網民則認為事主猶如「大鄉里出城」、「你第一次住奢華嗎，我印象中大部分都要收費啊」、「你都住7000的房，差那700嗎」、「一般免費的話check in的時候就跟你說了，不然就默認收費吧」。