好鍋日子將軍澳登陸將軍澳 推$1開業優惠/$68半價食安格斯牛火鍋

株式会社旗下的人氣一人火鍋品牌「好鍋日子」將於1月23日登陸將軍澳東港城，新店除了有全新湯底及美食外，為慶祝新店開幕品牌更特別推出「開業祭」優惠，當中包括半價$68歎含安格斯牛及牛舌的「辛 ‧ 鍋」火鍋組合，以及連續4星期$1瘋搶優惠，最近氣溫急降，大家一於去打邊爐暖暖胃啦！

好鍋日子新品推介

「好鍋日子」將軍澳東港城新店融入日式建築美學 ，設有 28 個寬敞的單人座及 13 個 二至四人雅座，加上獨家抽風設計，用餐環境舒適！而餐牌上亦有全新美食，新店主打 7 款嚴選火鍋組合及 1 款當季時令火鍋組合，每款火鍋組合均配備主食材（肉品或野菌）、湯底、野菜盛合及珍珠白米飯，價錢低至$68起，非常親民！

必食東港城店限定推出的TOMA 鍋配百香果三色茄湯（$108），套餐主食為豚梅肉（150g）湯底加入百香果提鮮，佐以大量完熟番茄碎粒與蒜香，酸甜開胃！另外亦有緊貼日本便利店近期大熱的「旨辛」熱潮而推出的辛 ‧ 鍋配旨辛赤湯（$138），嚴選赤味噌為基底，湯頭香辣而不嗆喉，更帶有肉碎的豐富口感，冬天食一流！