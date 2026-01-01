熱門搜尋:
生活
出版：2026-Jan-20 15:00
更新：2026-Jan-20 15:00

迪士尼冰上匯演Disney On Ice 匯聚逾50角色 魔雪奇緣2/魔龍王國/星願奇緣首次亮相

迪士尼冰上匯演Disney On Ice presents Magic in the Stars再次回歸！今次匯演齊集超過50位迪士尼角色，包括米奇、米妮、高飛、唐老鴨和黛絲等經典人氣角色，《魔雪奇緣2》、《魔龍王國》、《星願奇緣》更首次登上冰面，為一眾觀眾和迪士尼迷帶來精湛的冰上技藝、目不暇給的雜技和特技。

《星願奇緣》Wish 1

雅莎和她的朋友「星星」伴隨由Julia Michaels和Ben Rice創作、奧斯卡金像獎®得主Ariana DeBose演唱的 「This Wish」之中的滑冰獻技，必令觀眾目不暇給。

多個迪士尼經典故事

12325日一連三日，冰上匯演將於啟德體育園上演。觀眾可在米奇、米妮、高飛、唐老鴨和黛絲的帶領下，進入多個迪士尼經典故事，包括《奇幻魔法屋》、《魔雪奇緣2》、《魔海奇緣》、《公主與青蛙》、《仙履奇緣》、《阿拉丁》、《反斗車王》、《魔龍王國》和《星願奇緣》。

《奇幻魔法屋》Encanto 《阿拉丁》Aladdin Group 《反斗奇兵》Toy Story 《反斗車王》Cars 1

《星願奇緣》《魔龍王國》首次登上冰面

《星願奇緣》的雅莎及《魔龍王國》的雷雅更加首度於冰上亮相，展示高難度的冰上動作，將氣氛推上高潮。

《魔龍王國》Raya and the last dragon 1 《星願奇緣》Wish

Disney On Ice presents Magic in the Stars門票即日起發售，票價$128起，於Hong Kong Ticketing公開發售。

Disney On Ice presents Magic in the Stars

123 （星期五） 下午330分、晚上730

124 （星期六） 早上1130分、下午330分       晚上730

125 （星期日） 早上1130分、下午330分       晚上730

地點：啟德體藝館

英語演出 劇長1小時45分，包括20分鐘中場休息

