生活
出版：2026-Jan-20 14:00
更新：2026-Jan-20 14:00

香港星巴克starbucks大玩港式風味 必試經典奶茶星冰樂配紅豆 全新馬年新春商品登場

香港星巴克近日推出以香港茶餐廳風味為主題的「紅豆醇香」系列，重新演繹奶茶及鴛鴦兩款經典飲品，必試經典奶茶星冰樂配紅豆，神還原香港茶餐廳的紅豆冰滋味！另外草莓柚子康普茶、維也納醇滑鮮奶咖啡、醇滑鮮奶抹茶等特色飲品亦同步登場。踏入馬年，香港星巴克亦推多出不同系列的馬年新春商品以及禮盒，實用與可愛兼備，大家一於把握入手機會！

香港星巴克港式風味「紅豆醇香」系列

今次「紅豆醇香」系列分別有經典奶茶配紅豆、經典奶茶星冰樂配紅豆、經典鴛鴦配紅豆以及經典鴛鴦星冰樂配紅豆。經典奶茶配紅豆靈感源自香港星巴克15年前首度亮相的經典配方，嚴選 Teavana 紅茶，茶底香濃，再以麥芽與焦糖風味配搭傳統黑白淡奶，入口奶茶絲滑，啖啖經典！特飲更配搭綿密細膩的紅豆，更添口感，讓茶香、奶香與豆香完美交織，此特飲提供熱飲、凍飲及星冰樂版本，喜歡港式風味的話一於試下啦！

經典鴛鴦（配紅豆） /經典鴛鴦星冰樂 （配紅豆） 經典奶茶（配紅豆）/經典奶茶星冰樂（配紅豆） 醇滑鮮奶抹茶

全新馬年新春商品登場

星巴克亦為大家準備好一系列馬年新春驚喜，陪你迎接好運！當中包括星巴克精選甜點禮盒、星巴克2026新春現金禮券套裝、溫馨吉祥的「Zodiac Collection」、可愛小馬造型的「Happy Pony Farm」、俏皮招財貓掌圖案的「Lucky Cat」 系列等，總有一款合你心意。

可愛小馬造型的「Happy Pony Farm」 溫馨吉祥的「Zodiac Collection」系列 3oz Pony Mug Snowglobe Zodiac Horse 星巴克2026新春現金禮券套裝 星巴克2026新春現金禮券套裝 星巴克精選甜點禮盒

