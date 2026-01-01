LV x 全球最佳酒吧Bar Leone 期間限定懷舊香港風情飲勝吧

七十至九十年代酒吧靈感

酒吧飲品靈感源自1970年至1990年代享負盛名的利園酒店飲勝吧，推介Kir Royal雞尾酒，以 Ruinart Blanc de Blancs香檳配搭覆盆子利口酒，入口嘗到紫羅蘭的芬芳；Lee Gardens Special混合氈酒、茅台酒和接骨木花，並加入青瓜利口酒和梳打水，味道豐富而清新；Yum Sing Café混合本地沖泡咖啡與幼滑的鹹忌廉及幽香的荳蔻，頗有特色；Paris with a View開胃酒加入西柚、覆盆子和梳打水，果香清爽。這裡亦可飲到Bar Leone招牌雞尾酒 Masa Margarita，結合加入烤粟米的龍舌蘭酒、黑刺氈酒和青檸利口酒，既有鹹香風味，也有清新芳香。