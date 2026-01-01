Louis Vuitton為慶祝擴充利園專門店重開以及希慎103周年誌慶，聯乘「2025全球最佳酒吧」Bar Leone合作，大搞期間限定飲勝吧，研發多款創意雞尾酒和無酒精雞尾酒，更提供魚子醬美食，LV迷必朝聖！
典雅Monogram燈籠
飲勝吧位於利園一期地下中庭，布置搶眼，裝置了16盞精緻典雅的Monogram圖案燈籠，糅合傳統歷史與現代工藝，充滿懷舊香港情懷與藝術氣息。木系裝潢的酒吧配襯LV標誌性花卉圖案的高級軟墊座椅，與閨蜜好友飲酒暢談氣氛溫暖寫意。
七十至九十年代酒吧靈感
酒吧飲品靈感源自1970年至1990年代享負盛名的利園酒店飲勝吧，推介Kir Royal雞尾酒，以 Ruinart Blanc de Blancs香檳配搭覆盆子利口酒，入口嘗到紫羅蘭的芬芳；Lee Gardens Special混合氈酒、茅台酒和接骨木花，並加入青瓜利口酒和梳打水，味道豐富而清新；Yum Sing Café混合本地沖泡咖啡與幼滑的鹹忌廉及幽香的荳蔻，頗有特色；Paris with a View開胃酒加入西柚、覆盆子和梳打水，果香清爽。這裡亦可飲到Bar Leone招牌雞尾酒 Masa Margarita，結合加入烤粟米的龍舌蘭酒、黑刺氈酒和青檸利口酒，既有鹹香風味，也有清新芳香。
奢華魚子醬餐單
大家想打卡最好預先網上訂座，訂座時可選擇餐點，主要供應魚子醬餐單，如魚子醬水煮蛋、帶子Balik三文魚龍蝦鵝肝配搭法國香檳Dom Perignon 2015、Prunier Oscietre魚子醬尊貴套餐，$700起享受奢華滋味。因客人反應熱烈，酒吧現已同時開放Walk‑in入座，讓大家隨時享用精選雞尾酒；而餐飲套餐需提前預約。座位先到先得，額滿即止。
Bar Leone x Louis Vuitton 飲勝吧
地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期B1開放區
電話： 6119 3966
營業時間：
星期日至四中午12時至晚上9時
星期五及六中午12時至晚上10時
營業日期:即日起至2026年3月15日(只限預約)