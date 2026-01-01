熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-20 18:00
更新：2026-Jan-20 18:00

農曆新年2026｜盤點全港14個年宵市場時間/地點/交通攻略 元朗規模全港第二大！

分享：
Joe22
adblk4

在年宵市場買年花、掃乾貨必定是農歷新年的指定動作。今年的年宵市場最早於211日開鑼，設有乾濕貨及小食攤位。以下盤點全港14個年宵市場的開放時間、地點及交通資訊，即看下文！

20250123SOB 維園年宵市場 11

盤點全港14個年宵市場的開放時間、地點及交通資訊。（資料圖片）

農曆新年2026｜銅鑼灣維園

作為全港規模最大的年宵市場，維園設有超過400個攤檔，當中集齊乾濕貨及小食攤位，加上位置方便，絕對是市民及遊客的首選市場。

日期：211日至17日清晨

地點：香港銅鑼灣興發街一號，入口設於興發街及告士打道。

交通：港鐵銅鑼灣站E出口或天后站A2出口步行35分鐘。電車至維園站。

adblk5

1298270

維園設有超過400個攤檔，當中集齊乾濕貨及小食攤位，加上位置方便，絕對是市民及遊客的首選市場。（資料圖片）

農曆新年2026｜元朗東頭工業區遊樂場

元朗東頭工業區遊樂場的年宵市場規模屬全港第二大，設有158個攤檔，數目僅次於維園。場內濕貨檔攤多達近百個，吸引不少人到場選購年花。

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：元朗宏業東街18號東頭工業區強業街；入口設於寶業街

交通方法：朗屏港鐵站E出口

農曆新年2026｜深水埗花墟公園

花墟公園位置鄰近傳統花墟，想集中火力買花的遊客，必定要到訪。

日期：211日至217日（年初一清晨）

adblk6

地點：九龍塘界限街101入口設於界限街

交通：港鐵旺角東站D出口、太子站A出口

農曆新年2026｜深水埗長沙灣遊樂場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：九龍長沙灣道425入口設於長沙灣道

交通：港鐵長沙灣站B出口

農曆新年2026｜土瓜灣遊樂場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：九龍土瓜灣下鄉道66

交通：港鐵土瓜灣站A出口

農曆新年2026｜觀塘遊樂場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：觀塘翠屏道6號；入口設於佳廉道方向

adblk7

交通：港鐵觀塘站A1出口；牛頭角站A出口 

農曆新年2026｜荃灣沙咀道遊樂場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：荃灣沙咀道171-199號；入口設於沙咀道

交通方法：港鐵荃灣站D出口

農曆新年2026｜大埔天后宮風水廣場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：香港太和汀角路10號；入口設於汀角路

交通方法：港鐵太和站

農曆新年2026｜葵青葵涌運動場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：葵涌興盛路93號；入口設於高芳街

交通方法：港鐵葵芳站D出口

adblk8

農曆新年2026｜屯門天后廟廣場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：屯門舊墟天后路；入口設於天后路近洪祥路位置

交通方法：港鐵屯門站A出口，轉乘610615615P輕鐵至青雲站

農曆新年2026｜北區石湖墟遊樂場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：上水符興街；新樂街及符興街均設出入口

交通方法：上水鐵路站B出口

農曆新年2026｜沙田源禾遊樂場

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：沙田源禾路16號；入口設於源禾路行人路

adblk9

交通方法：沙田港鐵站B出口

農曆新年2026｜將軍澳寶康公園

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：將軍澳運隆路10號；入口設於運隆路（地圖按此）

交通方法：港鐵寶琳站C出口

農曆新年2026｜東涌達東路花園

日期：211日至217日（年初一清晨）

地點：東涌達東路；入口設於達東路

交通方法：東涌港鐵站B出口

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務