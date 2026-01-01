農曆新年2026｜盤點全港14個年宵市場時間/地點/交通攻略 元朗規模全港第二大！

在年宵市場買年花、掃乾貨必定是農歷新年的指定動作。今年的年宵市場最早於2月11日開鑼，設有乾濕貨及小食攤位。以下盤點全港14個年宵市場的開放時間、地點及交通資訊，即看下文！

盤點全港14個年宵市場的開放時間、地點及交通資訊。（資料圖片）

農曆新年 2026 ｜銅鑼灣維園

作為全港規模最大的年宵市場，維園設有超過400個攤檔，當中集齊乾濕貨及小食攤位，加上位置方便，絕對是市民及遊客的首選市場。

日期：2月11日至17日清晨

地點：香港銅鑼灣興發街一號，入口設於興發街及告士打道。

交通：港鐵銅鑼灣站E出口或天后站A2出口步行3至5分鐘。電車至維園站。