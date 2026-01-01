農曆新年2026｜盤點全港14個年宵市場時間/地點/交通攻略 元朗規模全港第二大！

在年宵市場買年花、掃乾貨必定是農歷新年的指定動作。今年的年宵市場最早於2月11日開鑼，設有乾濕貨及小食攤位。以下盤點全港14個年宵市場的開放時間、地點及交通資訊，即看下文！
農曆新年2026｜銅鑼灣維園
作為全港規模最大的年宵市場，維園設有超過400個攤檔，當中集齊乾濕貨及小食攤位，加上位置方便，絕對是市民及遊客的首選市場。
日期：2月11日至17日清晨
地點：香港銅鑼灣興發街一號，入口設於興發街及告士打道。
交通：港鐵銅鑼灣站E出口或天后站A2出口步行3至5分鐘。電車至維園站。
農曆新年2026｜元朗東頭工業區遊樂場
元朗東頭工業區遊樂場的年宵市場規模屬全港第二大，設有158個攤檔，數目僅次於維園。場內濕貨檔攤多達近百個，吸引不少人到場選購年花。
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：元朗宏業東街18號東頭工業區強業街；入口設於寶業街
交通方法：朗屏港鐵站E出口
農曆新年2026｜深水埗花墟公園
花墟公園位置鄰近傳統花墟，想集中火力買花的遊客，必定要到訪。
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：九龍塘界限街101號 ( 入口設於界限街 ）
交通：港鐵旺角東站D出口、太子站A出口
農曆新年2026｜深水埗長沙灣遊樂場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：九龍長沙灣道425號 ( 入口設於長沙灣道 ）
交通：港鐵長沙灣站B出口
農曆新年2026｜土瓜灣遊樂場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：九龍土瓜灣下鄉道66號
交通：港鐵土瓜灣站A出口
農曆新年2026｜觀塘遊樂場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：觀塘翠屏道6號；入口設於佳廉道方向
交通：港鐵觀塘站A1出口；牛頭角站A出口
農曆新年2026｜荃灣沙咀道遊樂場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：荃灣沙咀道171-199號；入口設於沙咀道
交通方法：港鐵荃灣站D出口
農曆新年2026｜大埔天后宮風水廣場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：香港太和汀角路10號；入口設於汀角路
交通方法：港鐵太和站
農曆新年2026｜葵青葵涌運動場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：葵涌興盛路93號；入口設於高芳街
交通方法：港鐵葵芳站D出口
農曆新年2026｜屯門天后廟廣場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：屯門舊墟天后路；入口設於天后路近洪祥路位置
交通方法：港鐵屯門站A出口，轉乘610、615、615P輕鐵至青雲站
農曆新年2026｜北區石湖墟遊樂場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：上水符興街；新樂街及符興街均設出入口
交通方法：上水鐵路站B出口
農曆新年2026｜沙田源禾遊樂場
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：沙田源禾路16號；入口設於源禾路行人路
交通方法：沙田港鐵站B出口
農曆新年2026｜將軍澳寶康公園
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：將軍澳運隆路10號；入口設於運隆路（地圖按此）
交通方法：港鐵寶琳站C出口
農曆新年2026｜東涌達東路花園
日期：2月11日至2月17日（年初一清晨）
地點：東涌達東路；入口設於達東路
交通方法：東涌港鐵站B出口