香港寵物節2026 螳螂活體展回歸 法老貓巨型裝置登場 一方法可獲贈法老貓福袋（有片）

香港寵物節2026 螳螂活體展回歸 法老貓巨型裝置登場 一方法可獲贈法老貓福袋

年度寵物盛事「香港寵物節 2026」將於2026年1月29日至2月1日於香港會議展覽中心舉行。展覽雲集近1,000個展位，包括多個國際寵物食品及用品品牌，被譽為「寵物界工展會」，可一站式選購寵物糧食、服飾、玩具及護理用品，各位寵主亦可攜同毛孩一同入場參觀。



聯乘香港故宮文化博物館 法老貓巨型裝置登場 今屆寵物節首度聯乘香港故宮文化博物館，在場內設立「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」專區，展出高達2.5米的法老貓巨型裝置。古埃及文化中，貓被視為神聖動物，象徵守護與祝福，展區亦會介紹貓神巴斯特的相關歷史及文物故事，讓參觀者輕鬆了解古埃及人與貓之間的文化連繫。凡於現場購買門票或會籍，可獲贈法老貓福袋一個，數量有限，送完即止。

此外，現場亦限量發售多款法老貓主題文創產品，包括咪毛公仔、寵物帽子、逗寵物玩具套裝，以及兒童及青少年繪本《古埃及文明大展──少年探索手冊》。此外，展區亦設互動環節，參加者有機會獲得寵物節限定非賣品法老貓透扇，讓大家在觀展之餘，感受文化與寵物元素的結合。



螳螂活體展覽回歸 深受歡迎的活體展覽「螳潮匯展2：與龍同行」將於今年回歸，展出近50種螳螂品種，當中包括十多種新增品種，如金屬螳螂、透翅巨螳螂、菱背葉螳螂及外形獨特的子彈螳螂等。配合農曆新年，場內亦特別展出外形近似中國龍的「龍螳螂」，讓大家近距離觀賞這些罕見生物。

場內同時設有多個主題展區及打卡位，包括重現本地經典寵物文化的「懷舊金魚街」，介紹金魚街的歷史與文化，並展示觀賞魚、水草造景及可持續養殖相關知識；而「文地貓茶餐廳 x 美樂士多」則以地道茶餐廳及懷舊士多為設計主題，配合貓咪元素，營造濃厚港式風。 此外，博覽期間亦會舉行多項寵物相關活動，包括「第十五屆CFA冠軍貓展」及「第19屆狗狗全運會」等豐富節目。



為毛孩辦年貨 場內雲集多元展商，適合主人為毛孩預早辦年貨。多個展位帶來新年主題寵物服飾、親子配搭用品、寵物安全座艙及推車、智能陪伴裝置，以及主打「人用級」的新鮮寵物食品，亦有工作室提供與寵物一同製作手作陶藝的體驗，留下溫馨回憶。

現場亦設《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，於指定攤位以Mastercard簽賬，每滿HK$500即可獲一次抽獎機會，有機會贏取東京、首爾或台北雙人來回機票等獎品，獎品總值超過15萬元。



聯乘旅遊博覽會 門票優惠一次玩兩展 今年「香港寵物節 2026」與「香港旅遊博覽會 2026」推出聯乘優惠，凡購買其中一個展覽門票，可憑票尾以優惠價HK$10於另一展覽售票處購買實體門票乙張（原價HK$30），一次過體驗旅遊與寵物兩大主題展覽。

OneDegree x 香港寵物節 2026限時免費優惠 OneDegree 於香港寵物節期間設置充滿新春寓意的「桃花滿滿鳥居」打卡位，邀請寵物主人帶同愛寵到場祈願迎福，留下人寵合照。到訪 OneDegree 攤位（Hall 1｜1E-C06），即可免費獲得即影即有相片，並參與互動遊戲，有機會獲得多款寵物用品及限量精品。

攤位同時設有互動遊戲「攻『心計』挑戰」，毋須消費即可參加，完成遊戲可獲得禮品一份，包括寵物食品、清潔用品及優惠券等，禮品數量有限，送完即止。

此外，OneDegree 亦於活動期間舉辦寵物健康講座，邀請註冊獸醫分享貓狗心臟衰竭及中風的相關風險與預防重點，協助主人更了解毛孩健康需要 OneDegree x Dr. Kaylen 寵物健康講座 註冊獸醫 Dr. Kaylen 與大家深入講解貓狗心臟衰竭及中風問題 嘉賓：OneDegree 副行政總裁周美華 註冊獸醫關妍慧 Dr. Kaylen Kwan 日期：2026 年 1 月 31 日（星期六）

時間：下午 2 時 15 分至 2 時 45 分 地點：灣仔會議展覽中心 Hall 1 大會舞台





香港寵物節 2026 日期：2026 年 1 月 29 日至 2 月 1 日（星期四至日） 時間：1 月 29 至 31 日 （星期四至六）︰中午 12 時至晚上 9 時 2 月 1 日 （星期日）︰中午 12 時至晚上 8 時 地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 （1 號展覽廳）