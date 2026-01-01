網上熱話｜港女切開蘋果批見黃色硬物 憂惹食安問題反被網民轟：孤陋寡聞！

食安問題絕對是大家關心的議題之一，只因食落肚的東西都要有保障，若然咬落發現有異物的話，不但影響食慾，嚴重更會影響身體健康。早前，一位港女在進食家人買回來的蘋果批時，就因為發現內含黃色的硬物而發文，憂食物內有異物會惹來食安問題，沒料到大批網民反轟其「孤陋寡聞」，更揚言「咁樣先有好運氣」！

港女切開蘋果批見硬公仔 早前，一位港女在社交平台發文，劈頭直指「屋企人買左個蘋果批」，「切開諗住食既時候」因為看到內裡有黃色的物體，「以為有粟米」而沒有理會，「食左第一啖時候正常」，惟當她「食第二啖想咬既時候就見到有藍色物體」、「再打開就好像見到一個硬公仔」。

憂惹食安問題 從發文者上傳的照片中，可見蘋果批中有一個黃色頭髮、身穿藍色衣服的硬公仔，難怪她驚訝表示「如果唔為意咪大鑊啦」，又指「最慘就係揾唔到間野係邊，又無名又無標籤」、「連個紙袋上網睇過都無既」，而買回來的「屋企人只知道係顯徑商場買的」。

網民留言兩極 發文者就因為批內藏有公仔而擔心有食安問題，惟大部分留言網民則沒有相同擔憂，只因文中的批原來並非蘋果批咁簡單！有網民表示「呢個係國王批呀，係法國人慶祝新年會食既甜品，食到有陶瓷公仔嗰啖，代表你今年會好好運」、「呢個叫國王批

係法國西班牙呢啲國家嘅傳統，批入面收埋左個公仔，邊個食中左會全年行好運」。亦有網民認為店家仍然有責任，「我覺得應該標着一下入邊有玩具，￼如果唔係唔熟悉文化嘅人哽死￼或者咬崩隻牙，￼我覺得店家要負責任」。

國王批（法語：galette des Rois），源自法國人在每年1月6日天主教主顯節前後吃的圓餅狀蛋糕，由千層酥加入杏仁奶油內餡烤焗而成。國王批的傳統經歷數百年的演變，埋藏在批內的瓷偶象徵好運的來臨，昔日習俗寓意抽中者將擔當「國王」的角色，傳承幸運與祝福。