情人節2026｜情人節大餐懶人包 人均$368起！扒房/法國菜/意大利菜

2月14日就是情人節，如果想出外慶祝係時候揀餐廳訂枱！全港多間人氣餐廳推出限定套餐，包括人氣扒房、西餐、法國菜、意大利菜等都有，價錢豐儉由人，最平低至人均$368起，想同摯愛或閨蜜過一個難忘情人節，下文即睇餐廳推介！



Flat Iron Steak｜情人節限定套餐 人氣平鐵牛扒 Flat Iron Steak 於2月13至15日推出節日限定套餐，讓情人及閨蜜一同以高質牛扒慶祝節日。2月13日限定的閨蜜情人節套餐（$368）主打以全新角度與好姐妹慶祝情人節。2月14及15日餐廳則推出情人節套餐（$488/位），套餐先以每位一杯的免費迎賓氣泡酒揭開慶祝序幕，緊接著可品嚐以「Steak & Cake」為靈感的菜式，肉嫩多汁的和牛牛柳配搭風味濃郁的馬里蘭蟹餅，淋上貝亞恩醬汁，香濃的蛋黃醬汁帶出蟹肉的鮮甜，層次豐富，伴以沙律及薯條，讓人回味無窮。最後以黑朱古力榛子撻畫上浪漫句號，微甜而不膩，添上甜蜜滋味。

Babette Social Eatery｜上環法式五道菜浪漫晚餐 上環 Babette Social Eatery 將於情人節推出五道菜晚餐（$888/位），以現代法式手法呈現細膩風味。前菜以煙燻鰤魚揭開序幕，魚肉油潤柔滑，襯以酸奶油與柚子果肉，最後以血橙醬汁增添清爽果香。第二道蜂蜜百里香脆炸山羊芝士卷，外層酥脆，內裡柔滑鹹香，配以蜂蜜甜潤及百里香芳香，味覺層次鮮明。主菜鵝肝野菌麵捲以柔軟麵皮包裹馥郁餡料，奶油醬汁順滑厚實。香烤牛柳選用中心部位，肉質嫩滑，配紅酒濃縮醬汁、焦糖甘筍及油封薯仔，令人滿足。甜品以朱古力撻伴紅桑子作結，70%黑朱古力餡柔滑濃香，紅桑子微酸果味平衡整體，帶來優雅收尾。



Babette Social Eatery

地址：香港中環德輔道中173號南豐Place地下G-3號舖

電話：+852 9369 5861





The Henderson Akira Back｜情人節限定 五道分享式情人節菜單 The Henderson 星級餐廳 Akira Back 將於2月14日推出一晚限定「五道分享式情人節菜單」（$2,888/兩位，包兩杯玫瑰氣泡酒），糅合日本、韓國及美式風格，呈現主廚 Akira Back 的多元創意。前菜以生醃油甘魚薄餅揭開序幕，選用紅菜頭熟成的魚肉，顏色亮麗，肉質滑嫩，配旨味蛋黃醬、韓式翠玉瓜、番茄與牛油果忌廉，最後淋上柚子醬油，口感清新。中段包括薄切象拔蚌刺身及紅鯔魚等多款刺身，展現海鮮鮮味。主菜Surf & Turf燒烤拼盤以A3和牛西冷、黑豚肩肉及珍寶虎蝦為主角，拼上烤蔬菜及配菜，份量豐富。壓軸甜品為Akira Back招牌朱古力千層酥，甜香濃郁。整體以分享形式提升互動感，為戀人打造充滿儀式感的美食體驗。

Akira Back

地址：香港中環美利道2號The Henderson 5樓

電話：+852 9733 8988



La Petite Maison｜中環情人節四道菜浪漫晚餐 中環人氣法國餐廳 La Petite Maison 將於2月13至15日推出情人節限定四道菜晚餐（$988/位），以時令食材打造法式經典。前菜可選鵝肝凍配烤布里歐、吞拿魚他他、布拉塔芝士配車厘茄及羅勒等，另可升級蒜香焗田螺或加配黑松露。生蠔配煙燻塔巴斯科辣椒醬帶出微妙辣香，為浪漫序幕揭開味蕾。主菜包括野菌帶子燴飯（可加魚子醬$268/15克）、炭燒西冷牛扒、香草春雞及智利鱸魚等，而情人節限定的香草炭燒龍蝦配炸鵪鶉蛋更為焦點，鮮甜龍蝦滲透香草芳香，細膩優雅。甜品以千層班戟伴紅桑子、荔枝與玫瑰作結，花果香氣交織，甜而不膩。餐廳氛圍雅緻，適合情侶共度法式浪漫之夜。

La Petite Maison

地址：香港中環士丹利街23至29號H Queen’s

電話：+852 2887 1113

CulinArt 1862｜銅鑼灣六道菜浪漫嚐味晚宴 CulinArt 1862 將於2月13至14日推出六道菜情人節嚐味套餐（兩位$2,588+10%），由主廚以歐陸風格精雕細琢。前菜包括西西里紅蝦他他配 Kristal 魚子醬、紅菜頭氈酒三文魚及鵝肝凍批，層層遞進。之後登場的北海道帶子配黑松露香氣濃郁，細膩鮮甜。主菜和牛西冷油花細緻，配上法國 Hermitage 紅酒汁、紅蔥頭與紅蘿蔔，味道均衡。甜品野生士多啤梨拿破崙以玫瑰醬與白朱古力忌廉夾酥脆餅層，並伴番茄雪葩，清新收尾。整體以視覺與味覺兼顧，構成浪漫體驗。2月6日前訂座可享85折優惠。

CulinArt 1862

地址：香港銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下及1樓

網址：www.culinart1862.com

電話：+852 2884 2603 / WhatsApp：+852 54118610

香港尖沙咀金普頓酒店 Hillside｜情人節五道菜晚餐 香港尖沙咀金普頓酒店12樓的 Hillside 將於2月12至14日推出情人節五道菜晚餐（$988/位），由 Perrier Jouët 香檳揭開序幕。前菜鹿兒島油甘魚魚生肉質鮮嫩，以青檸皮及血橙醬提香，紅蔥油帶微辛添層次。之後兩款前菜並上：西班牙烤章魚配煙燻羅梅斯科醬，以及以龍蝦高湯煮成的龍蝦燴飯，融合馬斯卡邦芝士的滑順質感。主菜炭火烤西冷牛排配黑櫻桃糖醋醬，酸甜交疊。甜品柑橘塔配烤蛋白霜，清新果香為整餐作出輕盈結尾。餐廳以現代設計與開揚景觀營造氣氛，是情人節約會的理想選擇。

Hillside

地址：香港尖沙咀中間道11號金普頓酒店12樓

電話：+852 3919 6828

