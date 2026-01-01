情人節2026｜情人節蛋糕推介 日本人氣芝士蛋糕/不知火柑蛋糕/士多啤梨蛋糕（持續更新）

情人節將至，不少蛋糕店都推出節日限定蛋糕，為情人節增添甜蜜氣氛。以下為大家整合了各大品牌的推出的情人節蛋糕合集，當中包括人氣芝士蛋糕、果香甜蜜的不知火柑和士多啤梨蛋糕等，為大家的情人節增加更多甜蜜選擇。

去年底於銅鑼灣開設首間海外常設店的東京人氣品牌 Mr. CHEESECAKE，今年情人節與日本同步推出期間限定杯裝芝士蛋糕「Mr. CHEESECAKE Petit Cafe Mocha」，即日起發售。期間限定蛋糕以朱古力與咖啡為主調，將粗磨的危地馬拉咖啡豆浸泡於鮮忌廉中一晚，再結合微苦朱古力，打造層次分明的朱古力咖啡風味。蛋糕內更加入濃郁朱古力醬，味道醇厚。於推廣期間，同時選購 Cafe Mocha 及經典 Classic 口味各一件，可免費升級情人節限定禮盒包裝。

Châteraisé 由1 月 22 日至 2 月 23 日以「不知火柑 Fair」為題推出多款節日蛋糕。選用日本產不知火柑入饌，果肉多汁、甜酸平衡。「日本產不知火柑朱古力魔方蛋糕」以鮮忌廉、朱古力碎及可可海綿蛋糕層層堆疊，結合柑橘清香與朱古力濃郁風味。另外一款「日本產不知火柑半熟芝士蛋糕」則將半熟芝士配以橙香果醬，口感細滑，果香與芝士味道平衡。另外同系列亦有多款蛋糕推出，適合喜愛清新甜點的人。

東海堂「恋の予感」情人節限定蛋糕系列

東海堂アローム今年以「恋の予感」為主題，推出 3 款情人節限定蛋糕，包裝以粉嫩色調設計，增添節日氣氛。「戀の花語」以草莓及巴斯克芝士蛋糕為主，配以玫瑰花形忌廉裝飾；「心の告白」採用心形設計，內層加入朱古力忌廉、朱古力奶凍及朱古力海綿蛋糕；「愛の禮物」則以白草莓及開心果忌廉為主，口感層次豐富。凡於 2 月 12 日或之前於門市或網上（輸入優惠碼「88VDAY2026」）預訂情人節系列蛋糕，可享 88 折優先訂購優惠。

此外，東海堂還準備了情人節針織花束，凡購買任何蛋糕，即可以$49加購「日系告白心形針織花」1束 （粉紅色及黃色，款式隨機，售完即止），如果還未想好訂什麽花給另一半的人，不妨考慮加購。