生活
出版：2026-Jan-21 14:00
更新：2026-Jan-21 14:00

農曆新年2026｜迪士尼馬年推港人專屬門票優惠 參加米奇幸運賞抽足金吊墜/主題套房！

Nose 37
農曆新年將至，全城歡樂氣氛漸濃。迪士尼推出「奇妙年年」馬年新春慶祝活動，與粉絲一同迎接新春。130日至31日期間，多位迪士尼好友換上節日造型，樂園更同步推出「迪士尼新年開運福袋」及「2026 米奇幸運賞」，有機會抽中限定騎馬接福系列毛公仔及足金吊墜！香港居民更專享門票優惠，兩人或以上同行，即可享75折優惠。

立即購票：KlookKKdayTrip.com

HKDL CNY 2026 Characters Mickey and Friends 01

多位迪士尼好友換上節日造型，與粉絲一同迎接新春。

樂園換上喜慶裝飾

喜慶氣氛滿佈迪士尼。踏入樂園，粉絲隨即可以發現小鎮廣場中央的米奇紅燈籠，燈籠以《反斗奇兵》的小馬紅心為主題，必定成為打卡熱點。

HKDL CNY 2026 Deco Park 02 HKDL CNY 2026 Deco Park 05

迪士尼好友以賀年造型登場

活動期間，一眾迪士尼好友將會以新年服飾等亮相，向各位粉絲拜年。馬年當然少不了節日主角小馬紅心，她將會在反斗奇兵大本營登場，向粉絲送上祝福。財神高飛及米奇與好友同步換上新衣，於美國小鎮大街現身。Duffy與好友遊玩屋內，Duffy ShellieMayStellaLouGelatoniCookieAnn‘Olu MelLinaBell同樣以新年裝扮出現，可愛模樣絕對融化粉絲的心。

HKDL CNY 2026 Characters Mickey and Friends 04 HKDL CNY 2026 Characters Duffy and Friends 10 HKDL CNY 2026 Characters God of Fortune Goofy 04 HKDL CNY 2026 Characters Bullseye 03 HKDL CNY 2026 Characters Duffy and Friends 13

大年初一起入園派利是

驚喜一浪接一浪。於大年初一（217日）起入園的訪客，即可獲贈限量小馬紅心馬年利是，當中包括朱古力金幣及餐飲與購物優惠券。迪士尼推出「迪士尼新年開運福袋」，只須$499，即可帶走20周年系列收藏卡或花車巡遊系列珍藏卡，並隨機獲贈 Duffy與好友主題、《魔雪奇緣》主題及迪士尼朋友主題的商品，更有福袋限定的奇華餅家專屬賀歲糕點禮盒和隨機獲得迪士尼獨家限定騎馬接福系列的GelatoniStellaLou LinaBell毛公仔一隻，總值超過$1000，十分划算。

HKDL CNY 2026 Merch CNY Laisee HKDL CNY 2026 Merch CNY lucky bag

多款節日限定商品

新春期間，迪士尼推出多款節日限定的紀念品、配飾及賀年商品等。粉絲除了可以入手新春全盒、利是封及揮春外，更可選購樂園與日本潮流品牌FDMTL合作打造的獨家設計師系列。

HKDL CNY 2026 Merch Fortune Cat and God of Fortune Series HKDL CNY 2026 Merch Duffy and Friends Series 02 HKDL CNY 2026 Merch GODIVA & Kee Wah Series HKDL CNY 2026 Merch Duffy and Friends Series 01

124日至53日期間入園，香港居民可專享「快樂同遊」門票預訂優惠。兩位或以上賓客同遊可享正價1日門票75折優惠，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券，二人同遊節省高達港幣470元！

