MOLLY 20周年登陸太平山頂 設8大互動打卡位+限定店

POP MART旗下角色MOLLY迎來誕生20周年。即日起至3月31日，山頂纜車、凌霄閣及山頂廣場攜手POP MART打造「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」慶祝活動。粉絲可登上太平山頂，打卡8大裝置，與MOLLY一起慶祝20歲生日。活動同時設有限定店和「MOLLY星願打卡活動」，入手多款周邊商品及打造獨一無二的生日賀卡。

MOLLY 20週年企劃—「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」

設8大打卡位 MOLLY尋星之旅由山頂纜車中環總站展開。車站入口處擺放10周年特別版的「地球小星星」，記錄MOLLY的宇宙奇幻之旅。登上太平山頂後，粉絲隨即可於摩天台428看見多個MOLLY裝置，當中包括「14週年 - 2020喵星人之戀」、「 MOLLY 畫家」、「8週年 - 2014 MOLLY和獨角獸 (原色版) 」和「5週年 - 2011致敬經典迷失的MOLLY M」，引領訪客感受MOLLY的世界。

山頂道花園同時設有兩大打卡位，分別是以「MOLLY 20TH」字樣造型登場的排椅和MOLLY20周年主題的第四代山頂纜車打卡點。離開前，記得與凌霄閣1樓的巨型MOLLY皇冠合照。

限定店入手MOLLY周邊！ 活動同時設有限定店，不妨趁機入手MOLLY周邊商品。如果粉絲想為MOLLY送上生日祝福，亦可在凌霄閣的印章站自行領取「MOLLY星願賀卡」，並於場内指定地點沿途收集印章，為MOLLY送上祝福。

參與山頂凌霄閣「MOLLY星願打卡活動」， 為MOLLY送上獨一無二的生日賀卡

POP MART MOLLY 20週年主題期間限定店詳情： 日期：即日起至2026年7月15日 時間： 10am – 8pm (星期一至日)

10am – 9pm (公眾假期) 地點：山頂廣場一樓中庭