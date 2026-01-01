農曆新年2026｜利園推8大活動 復刻賀歲片經典時刻/馬賽克揮春親子工作坊

重溫《富貴逼人》、《嚦咕嚦咕新年財》及《家有喜事》是不少人新年必看賀歲片。利園推出「利園賀歲首映」主題活動，將重現多個港產片元素。除了重現昔日舊戲院場景及電影海報外，更加舉辦港產片x粵語歌派對等新春派對。家長和小朋友亦可參與限定的親子工作坊，留下特別回憶。

希慎廣場復刻舊時代戲院 希慎廣場4樓Urban Park變身為舊時代戲院。8米高的懷舊戲院正門及經典對白製成的7米幕簾絕對成為全場焦點，加上霓虹燈招牌、二創電影藝術海報及售票處勾起不少人的那些年回憶。商場中庭同時設置「『茄喱『啡』限定店」，一邊品嘗精品咖啡，一邊欣賞以復古風格與斑駁質感美學設計的經典電影海報。店內同時設有免費復古磅重機，磅完重後記得領取限定紀念卡。

3大電影主題派對 如果想同朋友開party，盡情狂歡。利園區將會環球音樂及本地潮流生活雜誌G MAGAZINE打造新春限定港產片 x 粵語歌派對，將粵語歌融入多部經典港產片中。「希慎狂想曲」新春派對讓訪客一次體驗多個電影場合與新年行運必做事，包括我要做新春Model、看流年風水運程、「初四咁嘅樣」賀年卡照相館等。人氣本地網絡頻道「小角色」更會現身，向各位拜個早年。

利舞臺時光倒流 利舞臺是昔日港人看粵劇及表演的首選戲院。今個新年，利舞臺時光倒流，重新化身為「利舞臺劇院」。訪客不但可以打卡電影海報自拍亭外，亦可體驗嚦咕嚦咕麻將人足球機及輪盤求籤區。

兩大親子工作坊 利園二期於2月14至15日（年廿七至年廿八）、21至22日（年初五至年初六）期間，推出連串兒童限定的工作坊及活動。小朋友可以「菲林糖果盒」到指定商戶拜年，收集各式糖果；或參與獅頭彩繪製作工作坊及馬賽克新式揮春製作親子工作坊，感受傳統文化。

「菲林糖果盒」賀年行大運活動及新春親子工作坊：2月14至15日、21至22日（年廿七至年廿八、年初五至年初六） （以指定會員積分換領/報名）