西松屋授權零售商Hailey's House清倉 指定童裝半價/大量商品低至$25

新年當然要穿新衣啦。日本童裝品牌「西松屋」的香港授權零售商Hailey's House即日起推出清倉優惠，多款秋冬童裝以半價發售，大量童裝更加低至$25，各位家長不妨把握機會掃平貨！

優惠涵蓋外出服／家居服／保暖衣物

今次優惠貨品涵蓋外出服、家居服及保暖衣物。多款長袖格仔恤衫、拼色衛衣及假兩件上衣等低至$25；西松屋皇牌產品長袖腹卷睡衣套裝以$30發售，冬天必備的夾棉或毛絨背心更加以$40出售，非常抵買。