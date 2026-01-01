西松屋授權零售商Hailey's House清倉 指定童裝半價/大量商品低至$25

新年當然要穿新衣啦。日本童裝品牌「西松屋」的香港授權零售商Hailey's House即日起推出清倉優惠，多款秋冬童裝以半價發售，大量童裝更加低至$25，各位家長不妨把握機會掃平貨！
優惠涵蓋外出服／家居服／保暖衣物
今次優惠貨品涵蓋外出服、家居服及保暖衣物。多款長袖格仔恤衫、拼色衛衣及假兩件上衣等低至$25；西松屋皇牌產品長袖腹卷睡衣套裝以$30發售，冬天必備的夾棉或毛絨背心更加以$40出售，非常抵買。
優惠於9間分店同步進行。
西松屋授權零售商 Hailey's House分店門市
九龍灣門市
地址: 宏照道38號企業廣場五期Megabox 9樓
營業時間:星期一至五11:00 -20:00 ;星期六日&公衆假期11:00 -21:00
旺角門市
地址: 旺角東站 MKK14號舖
營業時間:星期一至日12:00 -21:00
九龍塘門市
地址: 九龍塘站 KOT 18號舖
營業時間: 星期一至日11:00 -20:00
南昌/深水埗門市
地址:深旺道28號V-Walk 2樓 112號舖
營業時間: 星期一至日11:00 -20:00
觀塘門市
地址:裕民坊1樓P5-P14
營業時間: 星期一至日11:00 -20:00
馬鞍山門市
地址: 保泰街16號 We Go Mall 2樓 205舖
營業時間:星期一至日11:00 -20:00
荃灣門市
地址: 青山公路荃灣段398號愉景新城1樓1052-53號舖
營業時間:星期一至五11:00 -20:00 ;星期六至日12:00 -21:00
屯門門市
地址: 鄉事會路2A號愛定商場Zone N,2樓N226舖
營業時間: 星期一至日11:00 -20:00
灣仔門市
地址: 堅尼地道15號合和廣場6樓627-638舖
營業時間:星期一至日10:00 -21:00