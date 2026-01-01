熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-22 16:30
更新：2026-Jan-22 16:30

西松屋授權零售商Hailey's House清倉 指定童裝半價/大量商品低至$25

分享：
Joe18
adblk4

新年當然要穿新衣啦。日本童裝品牌「西松屋」的香港授權零售商Hailey's House即日起推出清倉優惠，多款秋冬童裝以半價發售，大量童裝更加低至$25，各位家長不妨把握機會掃平貨！ 

店舖圖片

Hailey's House即日起推出清倉優惠

優惠涵蓋外出服／家居服／保暖衣物

今次優惠貨品涵蓋外出服、家居服及保暖衣物。多款長袖格仔恤衫、拼色衛衣及假兩件上衣等低至$25；西松屋皇牌產品長袖腹卷睡衣套裝以$30發售，冬天必備的夾棉或毛絨背心更加以$40出售，非常抵買。 

年末清倉 Poster (4) 年末清倉 Poster (3) 年末清倉 Poster (2) 年末清倉 Poster 年末清倉 Poster (1) 優惠系列(60) 優惠系列(57) 優惠系列(62) 優惠系列(28) 優惠系列(29) 優惠系列(61) 優惠系列(30) 優惠系列(31) 優惠系列(32) 優惠系列(33) 優惠系列(34) 優惠系列(36) 優惠系列(35) 優惠系列(37) 優惠系列(38) 優惠系列(39) 優惠系列(41) 優惠系列(40) 優惠系列(45) 優惠系列(47) 優惠系列(46) 優惠系列(43) 優惠系列(44) 優惠系列(42) 優惠系列(50) 優惠系列(49) 優惠系列(48) 優惠系列(51) 優惠系列(52) 優惠系列(54) 優惠系列(58) 優惠系列(55) 優惠系列(53) 優惠系列(56) 優惠系列(59) 優惠系列(3) 優惠系列(4) 優惠系列(8) 優惠系列(7) 優惠系列(9) 優惠系列(5) 優惠系列(6) 優惠系列(15) 優惠系列(14) 優惠系列(12) 優惠系列(10) 優惠系列(13) 優惠系列(11) 優惠系列(18) 優惠系列(16) 優惠系列(17) 優惠系列(19) 優惠系列(21) 優惠系列(20) 優惠系列(23) 優惠系列(22) 優惠系列(25) 優惠系列(2) 優惠系列(27) 優惠系列 優惠系列(1)

優惠於9間分店同步進行。

西松屋授權零售商 Hailey's House分店門市

adblk5

九龍灣門市

地址宏照道38號企業廣場五期Megabox 9

營業時間:星期一至五11:00 -20:00 ;星期六日&公衆假期11:00 -21:00

 

旺角門市

地址旺角東站 MKK14號舖

營業時間:星期一至日12:00 -21:00

 

九龍塘門市

地址九龍塘站 KOT 18號舖

營業時間星期一至日11:00 -20:00

 

南昌/深水埗門市

地址:深旺道28V-Walk 2 112號舖

營業時間星期一至日11:00 -20:00

 

觀塘門市

地址:裕民坊1P5-P14

營業時間星期一至日11:00 -20:00

 

馬鞍山門市

地址保泰街16 We Go Mall 2 205

營業時間:星期一至日11:00 -20:00

荃灣門市

地址青山公路荃灣段398號愉景新城11052-53號舖

adblk6

營業時間:星期一至五11:00 -20:00 ;星期六至日12:00 -21:00

  

屯門門市 

地址鄉事會路2A號愛定商場Zone N,2N226

營業時間星期一至日11:00 -20:00

  

灣仔門市

地址堅尼地道15號合和廣場6627-638

營業時間:星期一至日10:00 -21:00

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務