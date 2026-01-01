屈臣氏集團185周年 第1.8億位會員獲$18,500禮品包/滿額即抽易賞錢家族

屈臣氏集團踏入185周年，向各位「易賞錢家族成員」大派福利！集團預告，將會向第1.8億位會員贈送總值逾$18,500的專屬禮品包，當中包括搶先登場的特別珍藏版禮券。另外，易賞錢會員於1月24日在指定門市消費滿$185，即可參與夾公仔，有機會帶走「易賞錢家族」成員。

向1.8 億位會員送大禮 屈臣氏「易賞錢 MoneyBack」會員計劃將於1月24日，在旗下四大零售品牌屈臣氏、百佳超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖的又一城門市舉辦驚喜派對。顧客以易賞錢會員身份購物，即有機會成為第 1.8 億位會員，獲贈總值逾$18,500 的專屬禮品包。

消費滿 $185 即可玩 夾公仔 如果想贏走「易賞錢家族」成員—「易賞俠」、「Coin B 」、「屈仔」、 「屈妹」、「佳蛋仔」或「聰豐 B」的話，記得於派對當日在四大品牌的又一城門巿消費滿$185，即可參與夾公仔活動，把公仔夾回家。

「易賞錢家族」夾公仔機活動（一日限定！） 指定門市 「易賞錢家族」分佈 屈臣氏又一城店 屈仔 + 屈妹 + 易賞俠 + Coin B 百佳超級市場旗下 TASTE 又一城店 佳蛋仔 + 易賞俠 + Coin B 屈臣氏酒窖又一城店 豐澤又一城店 聰豐 B + 易賞俠 + Coin B