藝術香港︱29位藝術家群展 探索樹與生命的聯繫

安全口畫廊(EXIT Gallery )最新群展《樹為何要生長，直到時間盡頭？》，找來29位藝術家，透過他們的新作與過往作品，探索樹木在生活中的意義與象徵。展覽引言「樹為何要生長，直到時間盡頭？」已經引人深思，策展人在某個平常的日子裡，看著咖啡館外的榕樹靜靜矗立，構思了今次展覽的題旨。

今次展覽的策展人，在咖啡館內看著一名男子，面對視訊鏡頭潸然淚下，他思考該男子正在回憶某次離別，而館外的榕樹，仍重複著1997年曾經做過的事情。策展人從前會將榕樹視為固執，但如今卻發現，這種堅持更像是遺忘。這棵榕樹忘記了停下，忘記看新聞，甚至忘記思考成長的意義。榕樹只朝著水源的方向延伸，緩緩但穩定地向下扎根，甚至撐裂了行人步道。