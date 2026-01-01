熱門搜尋:
出版：2026-Jan-22 22:27
更新：2026-Jan-22 22:27

香港好味名廚精選美食指南 逾50位名廚推薦全港250間心水餐廳

對於一眾foodies來講，香港名廚推介心水餐廳美食指南夠晒有綽頭，又有指導性。今次由香港旅遊發展局（旅發局）聯同職業訓練局（VTC）成員中華廚藝學院，專誠邀請超過50位學院畢業生名廚，推薦全港250間心水餐廳，推出首個橫掃各區的「香港好味」名廚精選美食指南網站，由名廚帶路搜尋本地好味美食。

Taste HK Taste Hong Kong Campaign KV TC

中廚大師參與企劃

今次有『大師級中廚師課程』校友參與企劃，名廚不乏米芝蓮星級廚師及五星級酒店行政總廚，包括黃隆滔、邵德龍、李文星、黃永強、周世韜、陳國強、鄧家濠、葉世昌師傅等等。他們親自走訪各區，港九新界甚至離島的大小食肆拍攝宣傳短片，為大家精選心水中菜（涵蓋京、滬、川、粵、滇等）以及環球美食，包括法、意、美、日、韓、泰、印、星、馬等多國菜系。當中既有地道粉麵小店、貼地茶記、低調隱蔽食店、港式糖水舖，亦有老字號菜館、米芝蓮頂級食府、海鮮飯店，選擇多元化。

當中米芝蓮三星食府富臨飯店行政總廚黃隆滔師傅推介灣仔中法混合餐館Maison ES、鋒膳；香港麗思卡爾頓酒店天龍軒總廚劉秉雷推薦深水埗的大排檔愛文生、劉森記麵家；唐述廚藝總監周世韜推介辣蟹莊、Kwok宴等等。

螢幕擷取畫面 2026 01 22 153718 螢幕擷取畫面 2026 01 22 161049 香港好味名廚精選美食指南 6 香港好味名廚精選美食指南 3

支持本地老字號

記者昨日出席發布會，大會安排了以下食店擺設攤位讓嘉賓及傳媒試食招牌名物，有中環小麵店麵聖帶來的咖喱魷魚和懷舊牛腩、中環老牌蛇王芬的經典蛇羹、老字號劉森記麵家的足料水餃及胡椒麵、老趙越南餐廳的生煎鮮蝦墨魚餅、忠誠茶座泰國菜的西柚腰果椰子絲伴炸蝦片、阿鴻小吃的素鵝、糕點時光的黑芝麻卷與芝麻糯米糍、老字號祥香園的蓮蓉雞尾包及蛋撻。

WhatsApp Image 2026 01 23 at 9.26.36 AM (2) WhatsApp Image 2026 01 23 at 9.26.36 AM (4) WhatsApp Image 2026 01 23 at 9.26.36 AM WhatsApp Image 2026 01 23 at 9.40.27 AM WhatsApp Image 2026 01 23 at 9.26.36 AM (5)

電子版美食指南免費下載

大家只要登入「香港好味」專屬網頁就找到以上名廚的推介，並提供電子版美食指南供下載。專頁設有地區、菜式及用餐場合在內的多個標籤，方便大家依照個人喜好搜尋。亦可透過標籤快速搜尋獲「優質旅遊服務計劃」認可、清真認證、米芝蓮授星的餐廳。記者進入網頁細看，分類清晰，各食肆有招牌菜的介紹，並附上地址、電話、地圖及連結餐廳網頁，方便用家搜尋。

Saint noodles 2a Cheung hong yuen 2 Lo chiu vietnamese restaurant 1

多區地鐵站展示專屬二維碼

同時多區地鐵站、巴士站及旅客指示標誌會展示地區專屬二維碼，大家只要以手機掃描，即可連結至「香港好味」專頁，輕鬆搜尋該區的名廚精選餐廳資料。

