藝術香港︱小提琴大師Mutter 獻上金像作曲家John Williams主題之夜

來自美國的小提琴家安蘇菲慕達(Anne-Sophie Mutter)以其獨一無二的音樂魅力，近50年來在全球主要音樂廳中始終保持著一席之地。無論是獨奏還是合奏，安蘇菲慕達總是舞台上的焦點。這次她與指揮家岡扎雷茲格拉納多斯(Lina González-Granados)攜手香港管弦樂團(港樂)，共同演奏曾23次奪金像獎的作曲家約翰威廉斯(John Williams)的經典作品，音樂會必將令樂迷回味無窮。

安蘇菲慕達一生奉獻於音樂，她不僅是一位卓越的演奏家，還是一位導師和夢想家，對古典音樂界產生了深遠的影響。這位四度榮獲「格萊美獎」的藝術家，對演繹包括約翰威廉斯、Sebastian Currier、Max Richter、Wolfgang Rihm，以及Jörg Widmann等傳統作曲家的作品，充滿熱情，而且拉奏得別具一格。