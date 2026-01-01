藝術香港︱小提琴大師Mutter 獻上金像作曲家John Williams主題之夜

來自美國的小提琴家安蘇菲慕達(Anne-Sophie Mutter)以其獨一無二的音樂魅力，近50年來在全球主要音樂廳中始終保持著一席之地。無論是獨奏還是合奏，安蘇菲慕達總是舞台上的焦點。這次她與指揮家岡扎雷茲格拉納多斯(Lina González-Granados)攜手香港管弦樂團(港樂)，共同演奏曾23次奪金像獎的作曲家約翰威廉斯(John Williams)的經典作品，音樂會必將令樂迷回味無窮。
安蘇菲慕達一生奉獻於音樂，她不僅是一位卓越的演奏家，還是一位導師和夢想家，對古典音樂界產生了深遠的影響。這位四度榮獲「格萊美獎」的藝術家，對演繹包括約翰威廉斯、Sebastian Currier、Max Richter、Wolfgang Rihm，以及Jörg Widmann等傳統作曲家的作品，充滿熱情，而且拉奏得別具一格。
此次來港演出，安蘇菲慕達與岡扎雷茲將攜手以精湛技藝，演繹整場約翰威廉斯作品，讓古典音樂的磅礴氣勢，與銀幕音樂的奇幻魅力交相輝映。曲目範圍涵蓋了《星球大戰》的壯麗與奇幻，以及《哈利波特》的動人旋律，還有《第三類接觸》選段、《奪寶奇兵》等等，安蘇菲慕達的詮釋，將使這些熟悉的旋律，以重現全新面貌。
其中，一大亮點是約翰威廉斯專為她譜寫的《第二小提琴協奏曲》。這部作品是安蘇菲慕達特別委約創作，展現她與這位著名作曲家之間的深厚友情與合作，無疑將凸顯她無與倫比的琴藝。這場音樂會不僅是音樂的盛宴，更是樂迷們不容錯過的精彩體驗。
《安蘇菲．慕達的約翰．威廉斯》詳情：
日期：1月29日(晚上7時30分)、1月30日(晚上7時30分)
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$1,280、$980、$680、$380