新店關注組｜旺角注目中菜「玥派」實試匠心手工雕花黃魚+火焰叉燒

記者上星期五晚下班與朋友逛旺角朗豪坊，來了這家新開個多星期已相當人氣的新派中菜館「玥派」，格調摩登新潮。手工菜系多樣化，涵蓋廣東、外省、四川、雲南、湖南菜，難得晚市都能吃特色點心！ 文：Vera Gee

法國麵包絲包裹蘿蔔糕 菜館入口設有外賣茶吧，與主廳同樣運用石材，構成洞窟式設計，與牆壁上的灰墨風樹木壁畫、木系餐桌、綠意盎然的植物襯托出自然氣息。全場坐滿客人，氣氛熱鬧。揭開餐牌，由點心、炸物、麻辣、古法瓦罐湯，到主菜、素菜、甜品以至茶酒，選擇之多令人患上選擇困難症。急不及待試試創新的點心，外表似隕石的陶土金沙球，是用了竹炭粉和糯米粉搓製成圓碌碌的鹹水角皮，再將炸蒜和麵包糠包裹外層，炸後內餡的紅心鴨蛋黃與牛油融化成鹹香濃郁的流心狀，咬開外皮時緩緩流出，外脆內軟甘香不已。蘿蔔糕嶄新演繹作西班牙火腿蘿蔔糕，比例少粉多蘿蔔突出其鮮甜，蒸好切件後，取法國麵包絲包裹炸至金黃酥脆，頂層放上36個月或以上的西班牙火腿，添上一抹鹹香。

開花形態黃花魚配手刴肉餅 不少手工菜都帶來視覺上的衝擊，令記者驚嘆的功夫菜黃魚蒸手刴肉餅，肉餅鋪上去骨並把魚肉切成一梳梳、像開花形態的黃花魚，奉上時我們不禁發出「嘩！嘩！」聲。難度位在於同一時間蒸至剛好僅熟，魚肉保持細嫩，魚汁向下流向肉餅之中，而魚肉又吸收了豬肉的肉汁，鮮味交融。手刴肉餅帶來的鮮活彈牙口感是免治肉碎機做不出來的，口味家常卻處理精細。

火焰叉燒蜜甜帶酒香 頭號打卡火焰黑叉燒，脢頭肉以柱侯醬、甜醬、薑蔥、老抽等混成的秘製醬料醃製一晚；翌日經過雙重燒烤，切件上桌時再澆上玫瑰露，點火燃燒，令叉燒蜜甜焦香、肉汁豐腴的叉燒索入酒香，不失鬆化。

８小時慢火煉製翠綠蔥油 總廚透露招牌作蔥油脆皮雞前後花上８小時製作，以慢火分段式慢慢煉製出翠綠泛光澤的溫潤蔥油，另外又煉成乾蔥醬進一步提升香氣。甜品必吃酒釀米麻糬鳳凰奶，用4.0鮮奶混合蛋黃、馬蹄粉及少量酒糟調成奶漿，待下單後再以慢火煮至半凝固糊狀。酒糟提升奶香，綿潤黏糯，啖啖糯米香。

雲南青海高質精品食材 值得一提精品食材嚴選大顆晶瑩無雜質的雲南高海拔桃膠、粉糯的雲南鮮蓮子、飽滿的青海高原杞子，天然高質。茶飲也巧究，精挑細選雲南西雙版納出產的糯米香葉與熟普洱混合的「碎銀子」，茶湯帶獨有糯米葉香與熟普的陳香，茶感圓滑順喉，有助解油膩。

玥派 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊3樓35號舖 電話：23162618 / 90705978 WhatsApp 營業時間：10:30-22:30