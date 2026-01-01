熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-23 11:34
更新：2026-Jan-23 11:34

日牌comcoca推兩大優惠 任選3件88折/情人節限定價 日常親子裝提案！

分享：
Joe37
adblk4

農曆新年及情人節將至，當然要添置新衣服、換上新造型去見親朋好友。日本品牌 comcoca將於131日至222日期間推出新春及情人節優惠，顧客任選全店3件商品即享88折，指定日子部分商品更加設有限定價格，絕對是入貨的好時機。以下準備3大日常親子裝提案，購物前不妨留意！

46 220917003 01 10

日本品牌 comcoca將於1月31日至2月22日期間推出新春及情人節優惠

全店商品任選3件88折

comcoca秉持「自信・多樣・日常感」核心精神，為家庭及上班族帶來兼具美感及實用性的設計。131日至222日期間，品牌推出新春優惠，全店商品任選3件即享88折；212日至14日情人節期間，更加設有情侶商品限定價格（此優惠不與春節88折疊加），不妨趁機換換新形象。 

adblk5

3個親子tone-on-tone配搭提案！

品牌除了推出男女裝外，同時亦有各款時尚童裝。以下精選3tone-on-tone親子配搭方案：

父母及小朋友可選擇相同面料的男女裝及童裝，營造默契，時尚之餘，同時避免傳統親子裝的尷尬。comcoca的成人款壓紋機VA字寬鬆背心連衣裙與童裝款的壓紋機能吊帶連身裙，以同款面料演繹母女同款時尚。

46 211011202 01 5 46 221117001 01 6

溫柔的日系荷葉下擺非常適合即將來臨的春季。這套日系荷葉下擺短袖娃娃衣親子套裝以寬鬆靈動荷葉下擺作為重點，弱化讓人煩惱的小肚肚之餘，更能增添溫柔氣質。

adblk6

46 201217001 01 8 46 201217001 01 13 46 220211201 01 6 (1) (1)

親子裝又怎少得了爸爸！男女同款LOGO針織毛衣與運動風LOGO短袖童裝，以學院風為搭配主軸，打造家庭默契感。

46 241034301 01 10 36 241227101 16 4 36 241227101 16 6 36 241227101 16 13 36 241227101 16 15

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

comcoca
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務