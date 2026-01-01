新店關注組｜中環新開關東煮居酒屋「玖鉞食堂」日本人主理 20+款關東煮料理$18起

由日籍大廚江藤先生主理的關東煮居酒屋「玖鉞食堂」最近在中環正式開業，店舖主打正宗的關西風關東煮風味，秘製湯底用上選用大量上等昆布、鹽及淡口醬油熬製，配合20多款美味食材，如「日本第一洋蔥」的淡路島洋蔥、秘製牛筋串、炸豆腐、限定鮑魚等，價錢由$18起，抵食又親民，下文即睇介紹！

中環必試關東煮新店 「玖鉞食堂」主打正宗關西風關東煮，由江藤大廚親自坐鎮，以上等昆布、天然鹽及淡口醬油熬製湯底，湯頭清澈、味道溫潤，與關東式的濃厚口味截然不同。店內供應超過 20 款關東煮料理，必試之選包括人氣淡路島洋蔥($68)，被譽為「日本第一洋蔥」，經三日浸煮後，配以木魚絲與三款秘製醬汁，香甜入味，層次細膩。另外還有口感彈牙的秘製牛筋串 ($45)、矜貴的限定品鮑魚 (時價)與虎蝦 ($78)、鮮甜日本厚切大根 ($38)、炸豆腐 ($18)、炸魚餅 ($20)、糖芯雞蛋 ($30)、昆布 ($18)、燒獅子狗卷 ($20)等，冬日食夠晒暖胃。

除了招牌關東煮，小店亦供應多款佐酒小菜，推介清爽開胃的八爪魚薄切($98)，以四國八爪魚半熟呈上，配山葵莖及淡路島洋蔥；造型趣緻的章魚維也納腸($68)則充滿居酒屋玩味氣息。自家製薯仔沙律($68)、醃燒雞翼($58)及以鰹魚與鯛魚製成的酒盜芝士($88)，同樣是居酒屋的必試美食。最後記得要試冬日限定的味噌牛肉牛筋煮($138)，以關東煮湯底加入兩款秘製味噌煮成濃湯，牛肉與牛筋吸盡精華，啖啖香濃暖胃。



玖鉞食堂

地址： 中環歌賦街 9 號

營業時間： 星期二至日：中午 12 時至下午 3 時；晚上 6 時至 10 時（逢星期一休息）

電話： 9848 2348